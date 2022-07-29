22個月大女嬰危殆腦病變　劉宇隆指情況不常見　料與免疫系統有關

本港疫情反彈，政府昨日（28日）公布，一名22個月大女嬰在深切治療部留醫，並出現嚴重腦病變。政府專家顧問、香港大學臨床醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（29日）在港台節目《千禧時代》表示，確診前身體健康及無長期病患的嬰兒，發生腦病變並不常見，估計女嬰可能感染BA.5，或患有免疫系統功能缺憾，以致引發腦部疾病。他亦指，外國已開始放寬幼童接種復必泰及復興疫苗，認為兩款疫苗已在全世界接種過億劑，「我自己判斷係安全。」



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

劉宇隆表示，現時22個月大女嬰在東區醫院留醫，情況危殆。女嬰3歲的胞姊經快測發現確診，其後女嬰昨日亦發燒及流鼻水，傍晚出現抽搐，須由飛行服務隊轉送到東區醫院。他指，由於女嬰居於離島，醫療服務有限，整個求醫至轉院的過程需時兩至三小時，惟女嬰病情未能緩解，因此立即送往深切治療部，處方抗病毒藥、抗生素及強心針等，「可以畀到嘅藥都盡畀。」

劉指，女嬰經磁力共振檢查發現出現腦水腫，認為符合新冠病毒引發的腦病變，包括急性腦壞死。當時女嬰的CT值約20，即病毒量頗高，他認為確診前身體健康、無長期病患的嬰兒，發生相關情況並不常見，估計女嬰可能感染變種病毒株。他解釋，本港目前主流為BA.2，但外國的BA.2卻被BA.5代替，其逃脫能力更強，亦能引起嚴重疾病。

他估計，除了變種病毒外，亦有可能女嬰患有免疫系統功能缺憾。引述外國研究解釋，由於單基因病變對病毒反應不足，導致干擾素有缺憾，若該批患者被感染，引發嚴重腦炎的機率將會提升。

22個月大女嬰現時在東區醫院留醫。（資料圖片）

劉亦透露，目前兒童嚴重個案方面，0至2歲幼童中，危殆或死亡個案有19宗，即1000名感染病人有1.5至2宗嚴重、危殆或死亡個案；3至4歲則有15宗，即1000人中有1.1宗。他指，根據數個月前的文章，發現發燒及抽筋亦佔不少。

聯合科學委員會將於下周討論3歲以下幼童打針，劉認為，現時復必泰及科興兩款疫苗適合幼童接種，指美國藥監局已批准藥廠，稱幼童針後的免疫力，與比成人不相伯仲，因此判斷為有效。至於科興疫苗的最新數據亦顯示，南非小童在接種後的免疫力，同樣與成人相近。他亦指，兩款疫苗已在全世界接種過億劑，「我自己判斷係安全。」

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