調查發現近90%家庭疫下相處時間增　逾3成家長指經常有家庭衝突

香港家庭教育學院今日（30日）公布「疫情下的關愛精神」意見調查結果，87.4%受訪家長表示，因疫情而增加與家人的相處時間，但在過去3個月，有30.6％家長稱經常與家人發生衝突，當中以中學生家庭為最多，而衝突過後，35.1%人表示很少主動向對方表達歉意。

有幼稚園家長表示，疫情下小朋友多留在家中活動，雙方相處時間比以往多，加上小朋友較「黏身」，形容情況「真係困難」。

學院建議，市民可選擇與家人「多啲出去」，例如到球場及郊野公園活動，減少「屈喺屋企」，家人相處亦應多點愛，多包容及善意提醒對方，當對方面對困難時，應給予鼓勵，令家人明白「家，是人生的避風港」。



香港家庭教育學院於今年7月14日至7月25日，以電話形式成功訪問1039名，有子女就讀稚園至中學的家長。在疫情期間的家庭壓力指數，有77% 受訪家長表示感到壓力，當中最感到壓力的家長來自小學（22.2%），其次是幼稚園及中學。

疫情下家庭快樂指數，1分為最低，5分為最高，結果發現有59.8%受訪家庭表示快樂(4 分)及非常快樂(5分)，但有17%家庭不快樂(1-2分），屬快樂指數不合格。另外，22.8%的家長表示，很少或從不在知道家人遇到困難後，主動作鼓勵。

調查又發現，81.6%的家長同意疫情能令自己和子女更主動關懷身邊的人，95.1%人認為教育子女成為一個懂得「關愛與包容」的孩子，以身作則是非常重要；另外，接近5成家長(47.2％)均認為教育子女「關愛與包容」的責任在於家庭，其次分別為政府公眾教育(26.9%)及學校教育 (26%)。

羅先生表示，疫情下小朋友多留在家中活動，雙方相處時間比以往多，加上小朋友較「黏身」，形容情況「真係困難」。（林澤鋒攝）

家長羅先生表示，幼稚園功課不多，疫情下小朋友亦多留在家上網課，雙方相處時間比以往多。他表示，現時3歲的小朋友並無接種疫苗，擔心外出玩耍時會容易染疫，所以較多時間留家活動，加上小朋友較「黏身」，形容情況「真係困難」。

香港家庭教育學院董事余榮輝指出，疫情期間大部份家庭成員與家人的相處時間增加，但磨擦相應增多，是可以理解，「冇咗適當嘅距離係好易出事」，加上疫情下生活規律改變，亦可能增加家庭衝突機會。他認為，家人相處之間應該多點愛，多包容及善意提醒對方，當對方面對困難時，應給予鼓勵，令家人明白「家，是人生的避風港」。