新家園推慈善項目　低價向劏房戶提供防疫物資　目標助數千戶家庭

本港劏房問題嚴重，新家園協會推出慈善項目，為劏房戶提供廉價、有效的防疫產品，並為少數族裔及待業人士提供培訓及就業機會。

新家園指出，項目已運作一個多月，目標為數千戶基層家庭提供服務，至今已惠及近百戶基層家庭，亦可為數十名少數族裔及待業人士提供就業及培訓機會。



少數族裔員工代表Jennifer (右一）表示，她在計劃中獲得培訓和就業機會。（新家園提供）

新家園聯同活髮社有限公司、滙朗亞太有限公司推出慈善項目。滙朗亞太有限公司總裁山度士偉能表示，他們為劏房戶設計了空間殺毒潔淨機、噴灑瓶，以大眾化價錢讓基層市民使用。而活髮社亦捐款250,000元作為項目的啟動基金，用於資助購買防疫產品，及向受疫情影響而失業的少數族裔人士及待業人士提供培訓及就業機會。

少數族裔人士 Jennifer說，她從中獲得了培訓和就業機會，而在推廣防疫產品時，可讓她用母語與家人及朋友講解防疫知識，使他們更易吸收。

立法會議員容海恩強調，改善劏房戶的居住環境是刻不容緩，政府必須加強各方支援，例如盡快增加房屋供應、增撥資源和配套予劏房戶等，又促請政府制定具針對性而有效的政策，藉此推動社會共融。