家庭幸福指數跌至6.1分　低收入家庭關係變差　疫情損社會連繫

香港家庭福利會今日（19日）公布今年「香港家庭幸福指數」。結果發現，今年分數達6.10分，較2019年下跌了0.21分。家福會形容，在疫情影響下，今年下跌幅顯著，情況令人擔心，當中整體家庭幸福指數屬於「較差」組別的家庭，更增加約7%，達到近兩成。



家福會公布2022年「香港家庭幸福指數」，指數為6.1分，較2019年下跌0.21分。（盧翊銘攝）

家福會在今年1月5日至27日期間，合共訪問了2,002人。結果發現，以10分為滿分，「香港家庭幸福指數」由2019年的6.31分，下跌至最新的6.1分，即共下跌了0.21分。

整體家庭幸福指數「較差」組別增至近兩成

他們表示，整體家庭幸福指數屬「一般」組別的家庭，2019年時共佔50%，但2022年已減至得43%。而屬於「較差」組別的家庭則增加了7個百分點，現時達19%。



家福會指，疫情導致一半受訪者的家庭收入減少，若家庭收入受到疫情打擊，其家庭幸福水平亦會降低，而疫情傾向導致低收入家庭的關係變差，但有趣的是，卻改善高收入家庭的關係。

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疫情令「社會連繫」和「社會資源」變差

調查亦發現，有關家庭與外界互動的範疇，今次錄得較低分數，包括「社會資源」、「生活平衡」、「社會連繫」，當中「社會連繫」表現最差，只得3.26分，即下跌20.9%。

家福會解釋，「社會連繫」和「社會資源」範疇的得分大幅下跌，估計可能與疫情有關。他們指，由於害怕感染，以及限聚令、關閉處所、在家工作安排、暫停面授課堂等，使市民的社交生活大受影響。此外，疫情亦導致來自親戚、朋友和鄰居的非正式支援減少，從而令「社會資源」亦大受打擊。

家福會建議建立更多支援網絡

家福會建議，政府可提供更多資源，召集及協調地區內的不同團體，以建立更多支援網絡。而商界方面，他們則建議物管人員可幫助識別有危機的家庭，並轉介至適切的服務，同時建議物管公司與社福機構合作，為員工提供相關訓練。

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