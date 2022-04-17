有組織稱受疫情影響　夫婦子女被困在家現爭拗　有家庭發生家暴

亞洲區家庭研究聯盟主席、前社會福利署副署長朱楊珀瑜表示，受新冠疫情影響，有夫婦、子女之間出現問題，甚至發生家暴。

此外，安老院是今次疫情重災區，亦有不少長者離世，被問及今波疫情後政府是否應檢討，朱楊珀瑜表示贊成，又稱面對危機時需運用酌情權，不應等指定後才行動。



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朱楊珀瑜表示，在過去兩年多，在聯合國推動下，全球不同地方都有做研究，以探討疫情如何影響家庭，結果發現，不少人正面對失業，亦有人因疫情常被困在家，故夫婦、子女之間出現問題，甚至發生家暴。

香港仔坊會社會服務總幹事温艾狄解釋，受疫情影響，家庭出現了不少壓力，以往夫婦可透過外遊「鬆一鬆」，惟現時難以外出，加上禁止兩個以上跨家庭聚會，故或使夫婦關係變得繃緊；親子關係上，子女要轉上網課，家長要同時擔當老師角色，督促子女上課，亦使壓力變大。

不過，朱楊珀瑜補充，疫情亦有正面影響，因父母或需在家工作，故多了時間與子女溝通。