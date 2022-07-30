消費券｜合資格市民收短訊提醒最快8.7拎錢　八達通分3次派$5000

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券計劃第二階段5,000元消費券8月7日起分期發放，合資格市民昨日及今日（29日及30日）陸續收到來自號碼60591120的政府短訊通知，其領取消費券資格獲確認。第二期消費券，所有營辦商首批將派發2,000元，不過，若市民未能收到短訊，即因各種原因，無法如期在8月7日領券，如有任何查詢，可致電熱線或到臨時服務中心查詢。



此外，部份以八達通登記消費券的市民，或仍未領取上輪尾期1,000元消費券。該批市民須於周日（31日）合資格消費滿4,000元，才可於8月16日領取；否則最快須延至9月16日領取。



政府於近日向成功登記的市民，發放確認資格的手機短訊。（手機截圖）

新一輪消費券5,000元將於8月7日派發，政府在近日向成功登記的市民，發放確認資格的手機短訊，提醒消費券將於當日，發放至其登記的支付平台帳戶。

6間營辦商8月7日均先派$2,000

根據政府之前公布的資料，所有營辦商首批派發2,000元，其後於10月1日再派3,000元；僅八達通分開3次派發，即10月1日僅派2,000元，其後合資格消費滿4,000元，則最快可於12月16日領取餘下1,000元。

未能收取該訊息的市民，即8月7日將不能領取消費券，例如早前因提早領取強積金及強積金，而被DQ資格的市民；亦有特殊情況，包括八達通失效／遺失，臨時更改登記紀錄等。該批市民仍須等待政府訊息的通知。

有疑問可到8間臨時服務中心查詢

市民如有任何疑問，例如並非DQ、新登記、轉會等情況，卻收不到訊息，可致電消費券計劃熱線185000查詢，或到8間臨時服務中心尋求協助。中心開放至8月13日。辦公時間同為周一至周六，上午9時至下午6時，公眾假期除外。

港島︰

．上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（上環站A1出口）

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（炮台山站B出口）



九龍︰

．長沙灣永康街9號6樓601-602室（荔枝角站C出口）

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（太子站B2出口）

．觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（觀塘站A2出口）



新界︰

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（石門站C出口）

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

．屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）



▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



第一階段尾期1000元若未領取 須於7.31前合資格消費達4000元

此外，相信以八達通登記消費券的市民，仍有部份未能取得上輪尾期的1,000元。該批市民須於明日，累積合資格消費滿4,000元，8月16日便可領取餘下的1,000元；否則最快10月16日才可領取。

屆時，市民分別有4個方式領取，包括公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站、八達通手機App拍卡領取。

要注意，上輪八達通消費券的最後期限為10月31日，即屆時未能合資格消費滿4,000元，才無法於11月16日領取消費券，該1,000元則將「送返」政府處理。

八達通消費券網站，可查詢是否符合資格領取尾期1,000元。（網頁截圖）

市民可先查詢尚欠的消費金額，在明日合資格消費滿4,000元。或市民不理解何為合資格消費，由於八達通無法區分消費券與儲值額，因此卡內的金額不受限制，市民可自由使用，在不適用的商戶或服務付款。簡單而言，消費券不適用的類別，便為不合資格的消費。

公共消費、政府收費、教育開支等類別，即包括公立醫院、郵政局、政府隧道、停車咪錶、罰款等，並不適用於消費券。若市民「不慎」以消費券繳付了上述費用，便導致不合資格，但只須為八達通增值再合資格消費，便可解決問題。

共4個方法查閱合資格消費金額

目前，查詢八達通是否符合領取1,000元，共有4個方法，包括︰



1. 八達通電話熱線（2969 5500）

2. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」

3. 八達通消費券網站（按此）

4. 八達通App（手機須附帶NFC功能）

▼八達通App查詢合資格消費▼

