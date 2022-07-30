禁留長髮｜黃笏南學生投訴涉歧視　平機會：調解不成或須訴諸法庭

東華三院黃笏南中學一名姓林的中五男學生向平機會投訴，指學校髮禁（禁止男學生留長頭髮）違反性別歧視條例，投訴已獲平機會接納處理。平機會主席朱敏健今日（30日）出席活動時稱，個案將進入調解階段，雙方初步都有調解意願，希望交流看法收窄分歧。



東華三院黃笏南中學一名姓林的中五生在網上發佈一條片段，講述自己因留長頭髮，被校方指違反校規，因而被剝奪參與學校活動或面臨停學；已正式向平機會投訴，指學校髮禁（禁止男學生留長頭髮）違反性別歧視條例。（網上片段截圖）

朱敏健期待收窄分歧：雙方初步均有調解意願

平機會主席朱敏健稱，個案將進入調解階段，如不成功，平機會將再研究資料及下一步的處理方法。他坦言，其中一個可能會是採取法庭程序，不過他認為現時討論是言之過早，而現時雙方初步均有調解意願，期待交流看法，收窄分歧。

平機會行政總監（營運）朱崇文本月21日曾在電台節目上也曾提及，平機會過去有八九成的投訴可成功調停，未能調停的要視乎投訴人想如何處理，當中部份人會申請法援或要求平機會協助提出訴訟。他當時指，如個案進入第二階段，投訴人要求平機會協助，屆時委員會將詳細討論及判斷個案是否值得支持。

黃笏南中學中五生指禁男生留長髮違反性別歧視條例

東華三院黃笏南中學一名姓林的中五學生早前在社交平台發布短片，指自己因留長頭髮被指違反校規，遭校方警告如不剪髮，將不能參與學校活動，甚至停學。他剪髮後向平機會投訴，指學校髮禁（禁止男學生留長頭髮）違反性別歧視條例，投訴已獲平機會接納處理。