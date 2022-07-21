性別焦慮中五生投訴學校「髮禁」　跨性別組織：現實中更多人強忍

中五學生林澤駿因「頭髮過長」，被校方警告違反校規，面臨記缺點和停學等處分。林同學向平機會投訴「髮禁」涉性別歧視並獲得接納；在日前（19日）發布影片中，林同學提到自己有「性別焦慮」。

根據世界衛生組織，性別不一致（gender incongruence）的特點是個人經驗性別與指定性別之間存在顯著且持續的不一致。有支援跨性別社群的組織指，過往也曾接獲學生就髮型、校服等的求助個案，當中有人成功向校方爭取部分措施，如選擇穿中性運動服代替男女校服；但組織形容事件只屬冰山一角，現實中有更多沒有曝光、現身的性別焦慮人士，強忍每次被捉違規的壓力，默默期望捱過中小學階段就能等到自由。



中五學生林澤駿日前發布影片，指自己因「頭髮過長」，被校方警告違反校規，面臨記缺點和停學等處分。（網上影片截圖）

就讀東華三院黃笏南中學五年級、今年16歲的林澤駿，日前在網上發布影片，講述自己因留長頭髮被校方指違反校規，不能參與學校活動之餘，又被警告如不修剪頭髮，將會以每天一個缺點作處分，甚至需要停學處分。

林同學透過影片和傳媒訪問表示，自己自高中開始探索性別，並形容其性別認同「較偏向中性少少」；而被逼剪髮加深了自己的性別焦慮，對於鏡中短髮的自己會不想直視、且會忍不住痛哭。

曾有個案成功爭取校方酌情處理頭髮長度

本港支援跨性別社群的自助組織「Gender Empowerment性別空間」，其公眾教育主任Sakura Lam指出，不論是正在迷惘還是已確認自己身份的跨性別者，要發聲、站出來都很困難，他們要考慮學校的反應、同學的目光，也可能要承擔讓家長知道的後果，加上本地學校很多都由較保守的宗教團體開辦，「唔知企出嚟會有咩後果」。Sakura形容，事件中學校因此作出處分是「具要脅性」，如「大石砸死蟹」；而林同學勇氣可嘉，不論實際結果如何，已達到帶來思考和討論的效果，同時亦見有不少市民是支持的。

有組織指，過往接獲的求助中，有較幸運的個案是爭取到讓校方酌情處理頭髮長度、學生能選擇穿中性的運動服（代替校服褲和校服裙）、使用特定的洗手間等。（資料圖片）

Sakura透露，「性別空間」過往曾接獲約5位未成年的學生，就學校校服和髮型規定等求助，較幸運的個案是有人在家長、駐校社工、教育心理學家或精神科醫生協助下，讓校方酌情處理頭髮長度、學生能選擇穿中性的運動服（代替校服褲和校服裙）、使用特定的洗手間等。但Sakura也指，有無從入手的個案、有不少沒有機會發聲的跨性別學生，同時也有人忍氣吞聲，希望盡快捱過中小學階段、「出到嚟先自由」。

本身是跨性別女性的Sakura，學生年代曾目睹同學向學校爭取「着女仔校服」、「唔讀木工想讀家政」，惟同學並沒成功；也曾有個案，女孩子在「鏟青」被學校要求戴假髮上課。「守咗咁耐嘅墨守成規，係咪要繼續要守？定係係時候調整一下？」有立法會議員指，校規的訂立關乎社會文化及風俗；Sakura則認為，男學生頭髮長短問題不一定關乎同學自身的性與性別，但從來沒有一個合乎邏輯的理由支持該做法，屬無建設性的墨守成規，「學校係咪都可以主動修改校規，而唔係等到有投訴先至個別項目去審視處理呢？」

嘆學校話語權偏重辦學團體

她提到，香港性和性別教育不合時宜，只會迴避談性與性別，而香港中小學的話語權一面倒偏重於辦學團體，大多數學校根本不會考慮讓相關組織或機構入校進行教育；形容是沒有「隙縫」可走入學校，令推廣性／別教育的工作寸步難行。