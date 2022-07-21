黃笏南中學中五生投訴學校髮禁涉歧視　平機會冀不同機構尊重差異

東華三院黃笏南中學一名姓林的中五學生早前表示，因留長頭髮被指違反校規，遭校方警告如不剪髮，將不能參與學校活動，甚至停學。他剪髮後向平機會投訴，指學校髮禁（禁止男學生留長頭髮）違反性別歧視條例，投訴已獲平機會接納處理，現正處於調停階段。



事件在網上引起熱議，平機會行政總監（營運）朱崇文今早（21日）在電台節目上表示，不會評論個別個案，並稱現時條例列明保障個人權益，在考慮事件是否涉及歧視也須考慮多項因素。他表明，平機會期望不同機構，可就特殊情況「特事特辦」，照顧及尊重每個人的差異。



東華三院黃笏南中學一名姓林的中五生在網上發佈一條片段，講述自己因留長頭髮，被校方指違反校規，因而被剝奪參與學校活動或面臨停學；已正式向平機會投訴，指學校髮禁（禁止男學生留長頭髮）違反性別歧視條例。（網上片段截圖）

因保密承諾不評論個別個案 釋述間接歧視四重點

平機會行政總監（營運）朱崇文在電台節目《千禧年代》表示，因有保密承諾，不會評論個別個案。但他指出，性別歧視包括直接歧視及間接歧視，而間接歧視有四個重點，包括對所有人施加相同規定、某特徵的人較難符合該規定、對某類人士構成不利待遇、相關規定無合理理據。

朱崇文提到，性別認同障礙算是機能上失常，已符合殘疾，若有人訂出規定，於有殘疾的人士而言，是較難符合的，即已符合間接歧視的其中一點。不過，他強調，要決定一件事是否涉間接歧視，「四（重）點要一齊考慮先知道。」

朱表明，現時條例列明保障個人權益，強調「出發點在個人」。在談及平機會出版的《種族平等與校服》指引時，他提到「一個人有特殊需要，你都要照顧。」平機會也期望不同機構可就特殊情況「特事特辦」，照顧及尊重每個人的差異。

平機會行政總監（營運）朱崇文（資料相片/梁雪怡攝）

至於事件在社會上引起熱議，官員及議員均有回應，被問及他們提到社會風俗、學校文化等，能否成為校規不涉歧視的理由。朱崇文僅表示，每件事都要考慮很多不同因素，「社會價值觀、風俗、法例要求等，要一併去睇，唔可以單一去睇，不能一概而論。」

平機會角色在調停 部份不成功個案會提出訴訟

朱崇文又指，平機會的角色是調停，觀乎過去情況，八九成的投訴可成功調停，而未能調停的則要視乎投訴人想如何處理，當中部份人會申請法援或要求平機會協助提出訴訟。他表示，若然個案進入第二階段，投訴人要求平機會協助，屆時委員會將詳細討論及判斷個案是否值得支持。