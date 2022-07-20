中五生投訴學校髮禁　學者籲學校給予彈性　稱事件為社會帶來討論

東華三院黃笏南中學中五生林澤駿，前日（19日）在網上發佈片段，講述自己因留長頭髮被校方指違反校規，因而被剝奪參與學校活動或面臨停學。其後他向平機會投訴「髮禁」涉性別歧視，並獲平機會接納，將會與校方進行調停或調查。

有學者認為林同學以切身經歷為社會帶來討論，可令社會重新思考「髮禁」及其延伸的性別議題，包括性別認同及性別不安等。學者相信不少學生會因校服及髮型與性別認同不一致，導致情緒受困擾，故建議學校可考慮讓學生在衣著打扮上有彈性選擇。



香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授郭勤指，林同學在Instagram交代自己有少許性別焦慮（又稱性別不安 gender dysphoria）及不希望畢業後仍蓄短頭髮，故建議該校老師及社工可與學生溝通，了解留長頭髮對林同學的重要性、頭髮表達與性別焦慮是否有關係、性別焦慮影響情緒的程度如何、會否影響個人運作等。

今次林澤駿向平機會投訴學校「髮禁」一事，在坊間引起不少迴響，網民除討論「髮禁」及校規的合理性外，亦談到學生的性別認同等議題。而林澤駿接受傳媒訪問時亦稱，自高中開始探索性別，並形容自己的性別認同「較偏向中性少少」。郭勤有文章指出，性別是光譜般的概念，並非只有男女二元之分，可以是男、女、跨男、跨女、非二元、半男半女、又男又女等。郭坦言，老師及社工要對性別不安及性別認同有認知，也要觀察學生日常生活或在社交平台會用什麼代名詞（pronoun）稱呼自己，方可理解學生的性別認同及其需要。

郭勤以往處理不少個案，發現有學生會因為校服及髮型與自身的性別認同（gender identity）不一致，影響精神健康，包括出現抑鬱及焦慮的情緒。郭勤引述一個案，一名學生身份證上的性別是女，但個人性別認同是男，所以要求剪短頭髮及穿男裝校服，因為該學生如穿着女裝校服，就會抑鬱及焦慮、甚至產生傷害自己的念頭。經家長及醫生寫信後，再與校長、老師及社工開會交流，校方最終亦允許該學生著男裝校服上學。

香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授郭勤（右2）。（資料圖片）

郭坦言，現實仍有學校拒絕讓步，尤其是有宗教背景的學校，即使家長接受子女的性別認同及衣著打扮要求，但校方仍以違反校規或宗教理由拒絕，有些學校更否定學生的想法，認為學生「係錯，要改」，這樣的處理手法對學生情緒影響極大，令學生情緒受困擾。

郭勤指，其實有些國際學校對於學生衣著打扮的要求比較彈性，如校方要求所有學生身穿同一款上身衣服，但容許學生自行選擇下身著褲或著裙，髮型方面亦容許可長可短。郭認為，這做法既可維持校服統一，亦可給予學生有彈性選擇，值得其他學校參考。

郭勤續舉例解釋，以往學校及社會對於有特殊教育需要（簡稱「SEN」）的學生認知不足，就誤以為學生行為有問題。但隨著社會進步，現時學校及社會了解何謂SEN，亦會理解SEN學生的情況，而且會在教學上作調適。

郭認為，學校及社會要了解學生會有自身的性別認同，不要認為提出意見的學生是「搞事」、為難學校或有行為問題。郭坦言欣賞林同學勇於站出來表達自己的需要，並以切身的經歷為社會帶來討論。郭認為，可能許多學校都有跨性別學生，無法用自身認同的性別返學，會帶來不少創傷，故今次事件可令社會思考相關議題。