MIRROR演唱會｜23名參與舞蹈員發聯合聲明　籲勿誤信坊間眾籌消息

MIRROR日前（28日）在紅館舉行第四場演唱會時發生嚴重意外，一部懸掛在半空的大型屏幕墮下，兩名舞蹈員送院治理，其中李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，目前仍在深切治療部留醫，事件引起全城關注。

近日網絡上傳出有人假借阿Mo女友COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的名義，為阿Mo籌集醫藥費，So Ching Fans Club已呼籲市民勿參與眾籌活動。今日（31日）參與MIRROR演唱會的23位舞者發出聯合聲明，勿誤信坊間籌款活動，並呼籲大家勿歸咎於參與表演的任何一人。



▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



據了解，現時阿Mo手術後逾一日未有大進展，情況仍然危殆，但各項維生指數屬穩定，相信插喉昏迷會維持一段時間，至於日後整體恢復仍要一段較長時間觀察。

近日社交媒體相繼流出有關為阿Mo眾籌的貼文，昨日So Ching Fans Club在Instagram澄清指，「TELEGRAM各群組及FACEBOOK巳開始流傳不同「籌款」、「眾籌」或「集資」等活動。明白大家愛護SOCHING及MO，但現階段並不適合任何與金錢掛勾活動。除官方認證或官方授權外，請勿參與任何形式「眾籌」活動。」ERROR隊長梁業（肥仔）亦有在Instagram轉發該公告。

今日有份參與演出MIRROR演唱會的23位舞者發出聯合聲明，表示現階段仍在等待相關部門調查結果，不便作出任何評論，亦不會接受任何傳媒採訪。23位舞者亦針對匿名留言、阿Mo傷勢消息既坊間眾籌作出統一澄清。

一、因近日網上流傳不同的傳言，所有網絡平台流傳的匿名留言全部並非出自有份參與

該演唱會之任何一位舞蹈員，亦絕不會發放任何匿名言論，所有言論僅會通過個人社交平台發佈，請勿誤信任何匿名留言。

二、受傷之舞蹈員李啟言（阿Mo），張梓峯（阿峯），羅德智 (Zisac) 之健康狀況請以其本人，其家屬或官方單位發放之訊息作準．請勿誤信任何未經證實之消息。

三、23位舞蹈員均沒有為三位受傷之舞蹈員：李啟言（阿Mo），張梓峯（阿峯），羅德智(Zisac) 發起眾籌，請勿誤信坊間任何相關之眾籌。

四、MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。

聲明中最後亦希望李啟言（阿Mo)、張梓峯（阿峯）及羅德智（Zisac)平安並早日康復。