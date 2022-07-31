醫學會支持6個月至3歲幼童可接種新冠疫苗　放寛入境檢疫但須檢測

近日22歲女嬰染疫其感謝腦炎一事引起關注，聯合科學委員會明（1日）討論是否會讓3歲以下幼童打針，香港醫學會指，普遍兒科醫生希望將接種年齡延伸到6個月到3歲的幼童，估計委員會會通過放寬接種年齡的決定。



對於政府應否放寛入境檢疫隔安排，香港醫學會認為計劃可行，條件是不能減少核酸測試。



香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席暨兒科專科醫生陳以誠預計，聯合科學委員會會准許6個月大至3歲的幼童打疫苗。(冼茗慧攝)

預計3歲以下幼童獲批准打針

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席暨兒科專科醫生陳以誠預計，聯合科學委員會會准許6個月大至3歲的幼童打疫苗。他指出，普遍兒科醫生希望將接種年齡延伸到6個月到3歲的幼童，至於放寬科興還是復必泰疫苗，則要視乎委員會開會後的結果。他認為，幼童接種滅活疫苗與成人的劑量相同，不過接種復必泰則需要減少劑量，避免出現心肌炎。

放寛入境檢疫同時不能減少核酸檢測 並留心外來變種

港府近日考慮放寬現行入境防疫措施，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席暨感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，縮短酒店隔離日子的方案可行，但條件是不能減少核酸測試，甚至要增加核酸檢測次數，他提醒政府需要確保能提供足夠多的核酸檢測，並要確保核酸結果夠快，才能防止潛在感染者傳播病毒到社區。

香港醫學會會長鄭志文表示，對於現有外來輸入個案，政府可安排他們做核酸排序，確保不是新變種才繼續考慮放寛入境檢疫隔離措施。

香港醫學會推出「成人免疫接種」公眾教育計劃教導市民免疫接種。(冼茗慧攝)

成人需接種四種常見疫苗

坊間常見謬誤是認為只有長者和兒童才需要接種疫苗，但其實隨著年齡增長，身體抵抗病毒的能力會相對遞減，不同年齡人士都有機會受到病毒或細菌感染，有見及此，香港醫學會推出「成人免疫接種」公眾教育計劃教導市民免疫接種，提醒市民除了需要及時接種新冠疫苗外，亦需接種季節性流感疫苗、肺炎球菌疫苗、百日咳疫苗及帶狀疱疹疫苗等4種常見疫病疫苗。

香港醫學會將於8月至10月期間，每月舉行一場網上公眾講座，首節公眾講座：《為健康保本系列之一：百日咳、生蛇、肺炎球菌》將於8月27日舉行。