22個月大女嬰仍危殆留院ICU　八旬老翁確診第六日病逝

本港新冠病毒疫情持續，單日確診數字已連續11日超過4,000宗水平，衞生署今日（30日）公布新增4,634宗確診，另再多一人死亡，涉及一名有長期病患的82歲老翁，他上周一（25日）深喉唾液樣本證實確診，兩日後曾前往指定診所求醫，當時情況穩定，獲處方新冠口服藥，惟及至上周五（29日）再出現發燒及咳嗽症狀，遂獲安排入院接受治療，惜病情不幸惡化，並出現肝腎衰竭，延至昨日（30日）離世，由確診至離世僅六日。

此外，日前公布的22個月大染疫女嬰情況仍然危殆，正於東區醫院兒科深切治療部留醫。



新增4634宗確診 護老院葵芳居一院友染疫

新增個案中，有4,455屬本地確診個案，包括1,590宗經核酸檢測陽性，以及2,865宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同179宗輸入個案，即合共新增4,634宗確診。

院舍方面，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局昨接獲葵青護老院葵芳居呈報，有一名院友確診，另有七名院友電要安排檢疫；學校則因正值假期，並無新增呈報個案。

暫有48病人危殆或嚴重 不治老翁有多種長期病患

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，目前共有 1,494名確診病人留醫，另昨晚再新增6名危殆與5名嚴重病人，目前危殆及嚴重累計人數分別錄得21人及27人。

死亡個案再增一宗，涉及一名82歲男病人，第五波疫情至今，共錄得9,260宗死亡個案。他本身患有糖尿病、血壓高及脂肪肝等長期病患，上周一（25日）因頭痛及咳嗽前往普通科求診，深喉唾液樣本證實其確診，他兩日後再前往指定診所，當時情況穩定，獲處方口服藥，由於他並無發燒，以及維生指數正常，遂獲安排回家自我觀察，惟及至上周五（29日）再出現發燒及咳嗽症狀，遂獲安排送入內科接受治療，惜病情不幸惡化，並出現肝腎衰竭，延至昨日離世。被問及其死因是否與新冠肺炎相關，關慧敏指目前未能肯定其確診源頭或死因，有待進一步調查。

22個月大確診女嬰目前情況仍然危殆，正於東區醫院兒科深切治療部留醫。（資料圖片）

女嬰於東區醫院兒科ICU留醫

另外，日前公布、22個月大確診女嬰目前情況仍然危殆，正於東區醫院兒科深切治療部（CICU）留醫，關慧敏表示，醫療團隊會監察情況，並提供適切治療。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

