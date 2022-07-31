MIRROR演唱會︱檢疫期可申請探訪危重親屬 張竹君：曾批逾千申請
撰文：王潔恩
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MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）被大型屏幕直接壓傷，現正於伊利沙伯醫院留醫深切治療部留醫，情況危殆。據悉其父母今早已由多倫多抵港，並已到醫院探望兒子。
醫院管理局今日（31日）在疫情記者會中提到，不會個別評論每個病人的恩恤安排，但強調恩恤探訪一直存在。衞生防護中心亦指，檢疫人士在檢疫期間，可申請暫時離開檢疫地點，以探望危重親屬或參加葬禮，過去衛生署共批准了1,240宗相關申請。
▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼
醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日在記者會重申，現時傷者仍然危殆，維生指數穩定。
關又說，在疫情期間，公立醫院一直有恩恤安排，若病人病危、情況突然轉差時，倘探訪者的48小時內核酸測試、或24小時內的快速測試呈陰性，便可安排探訪。若使用快速測試結果，訪客在探訪後，2日內應補回核酸測試結果。
不過，若情況危急，即使探訪者未曾完成核酸或快速測試，亦可獲安排探訪。探訪後，相關人士可即時補回快測結果，而兩日內亦應提交核酸陰性結果。
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由政府車輛安排點對點交通
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦指，檢疫人士在檢疫期間，可申請暫時離開檢疫地點，以探望危重親屬，或參加親屬在殯儀館或墳場舉行的葬禮。
她又指，在去年4月1日至今年3月31日，衛生署共批准了1,240宗相關申請，並會由政府車輛安排點對點交通。
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