強制檢測｜涉65大廈　觀塘區最多　嘉亨灣、藍灣半島上榜

本港連續11日單日確診破4,000宗，醫務衞生局周日（31日）晚上發出最新一份強制檢測公告，涉及65幢大廈，其中60幢大廈曾有確診者居住，觀塘區上榜大廈為各區之冠，共錄得九幢，包括牛頭角彩福邨彩喜樓、秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓及觀塘紀律部隊宿舍2座等；其餘納入公告的大廈另包括東區西灣河嘉亨灣5座及小西灣藍灣半島3座等。



▼7月31日強制檢測公告▼



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觀塘紀律部隊宿舍2座納入強檢

因應有多宗陽性檢測個案，60個指明地方被納入強制檢測公告。觀塘有九幢大廈上榜，佔各區最多，包括牛頭角彩福邨彩喜樓、秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓、秀茂坪曉麗苑曉和閣、觀塘紀律部隊宿舍2座、觀塘鯉安苑鯉逸閣、藍田德田邨德義樓、藍田啟田邨啟信樓、藍田康逸苑康麗閣及油塘油翠苑泳美閣。

屯門南浪海灣、黃大仙采頤花園各一幢上榜

屯門區及黃大仙區緊隨其後，各有六幢大廈上榜，分別是大興邨興盛樓、友愛邨愛暉樓、良景邨良華樓、屯門湖康警察宿舍1座、南浪海灣5座及海典軒1座；黃大仙區則包括黃大仙竹園北邨榕園樓、慈雲山慈正邨正康樓、慈雲山慈民邨民泰樓、鑽石山富山邨富暉樓、新蒲崗采頤花園8座及牛池灣坪石邨黃石樓。

▼部分強制檢測大廈▼



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將軍澳海景居屋雍明苑一幢要強檢

沙田區方面，馬鞍山錦豐苑錦蘭閣及馬鞍山利安邨利榮樓被納入公告；大埔區亦有四幢大廈上榜，分別是逸雅苑逸榮閣、頌雅苑頌真閣、富亨邨亨榮樓及太和邨福和樓。有四幢在將軍澳，涉及尚德邨尚義樓、厚德邨德安樓、煜明苑熹明閣和海景居屋雍明苑潤明閣。

將軍澳海景居屋雍明苑潤明閣等4幢區內大廈要強制檢測。（資料圖片）

九龍方面，上榜大廈包括九龍城德朗邨德瑞樓、紅磡邨紅昕樓及長沙灣麗翠苑麗榕閣。

至於港島區，被納入公告的大廈包括西灣河嘉亨灣5座、鴨脷洲利東邨東茂樓、柴灣藍灣半島3座、柴灣興民邨民富樓、筲箕灣東盛苑及筲箕灣東熹苑景熹閣。離島區則涉及東涌逸東一邨雍逸樓及東涌逸東二邨滿逸樓。

西灣河嘉亨灣5座納入7月31日的強制檢測公告。（資料圖片）

5幢大廈污水呈陽性要強檢 大圍佔3幢

另外，因應在沙田、元朗及屯門採集到檢測呈陽性的污水樣本，有五個指明地方被納入強制檢測公告，包括大圍新翠邨新芳樓、大圍嘉順苑、大圍美田邨美庭樓、元朗洪福邨洪樂樓及屯門景峰花園 2 座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月1日）▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

另外，政府周一（1日）將於柴灣興民邨及深井碧堤半島重開流動採樣站，位於黃大仙竹園北邨及洪水橋洪福邨的流動採樣站會延長服務日期至周二。