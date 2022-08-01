強制檢測｜涉65幢大廈　包括擎天半島及凱匯　將軍澳6幢上榜

本港單日確診數字維持4,000宗以上，醫務衞生局今晚（1日）發出最新強制檢測公告，涉及66幢大廈或處所，其中61處曾有確診者居住，包括尖沙咀擎天半島5座及觀塘凱匯等豪宅，大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座；將軍澳有6幢上榜，涉峻瀅5座等。鑽石山樂善堂標準錶針長者日間護理中心亦榜上有名，為今次公告中唯一非大廈。



另增5幢涉污水樣本陽性，包括啟德啟朗苑全部3幢大廈及啟晴邨欣晴樓。



▼8月1日強制檢測公告▼



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觀塘區9幢大廈上榜 將軍澳峻瀅5座納強檢

66幢上榜大廈或處所中，觀塘區佔最多，涉及9幢大廈，包括觀塘安泰邨德泰樓、油塘鯉魚門邨鯉意樓及觀塘翠屏(北)邨翠梓樓等。葵青區涉及7幢，括葵涌邨旭葵樓、葵涌寧峰苑朗峰閣及青衣翠怡花園1座等。西貢區亦有6幢將軍澳屋苑上榜，包括富麗花園1座、怡明邨怡情樓、峻瀅5座、康盛花園4座、安寧花園5座和富康花園2座。

啟德居屋啟朗苑全部3幢要強檢

有上榜大廈屬豪宅或中產屋苑，例如位處港鐵九龍站的尖沙咀擎天半島，據地產網站顯示，該大廈單位成交價均在1,000萬元以上，近三年叫價可高達逾半億元，呎價逾3萬元。同樣上榜的有觀塘凱匯，其成交價普遍在2,000萬元以上。

另外，有5幢大廈涉及污水樣本陽性需要強檢，當中啟德居屋啟朗苑全部3幢大廈上榜，即啟逸閣、啟遙閣及啟洋閣，以及附近啟晴邨欣晴樓同上榜，大圍新翠邨新學樓榜上有名。

任何人在7月26日至8月1日曾身處上述大廈超過兩小時，須於明日或後日（8月2日至3日）進行核酸檢測。

西九龍紀律部隊宿舍 。（資料圖片）

其餘上榜大廈方面，大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座及鑽石山樂善堂標準錶針長者日間護理中心亦榜上有名，若有人在7月28日至今日曾到訪該護理中心，並逗留超過1小時，則須接受強檢。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月2日）▼



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樂富橫頭磡邨重開流動採樣站

政府周二（2日）將於樂富橫頭磡邨重開流動採樣站。政府又稱，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。