新冠疫苗｜專家通過6個月至3歲大幼兒接種　復必泰或需本地稀釋

本港疫情持續，衞生防護中心轄下聯合科學委員會今日（1日）召開會議，同意將接種新冠疫苗年齡限制調低至6個月大嬰兒，幼童首針及第二針疫苗接種時間應相隔8星期。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在會後表示，委員會一致同意兩款疫苗安全及有效，科興疫苗可沿用成年人劑量，惟復必泰則須抽取成年人十分一劑量，政府有關部門會與藥廠洽商，若未能短時間引入兒童劑量的復必泰，則希望部門可從技術層面上研究稀釋，並同意稀釋疫苗具一定挑戰及難度。



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打復必泰有心肌炎風險 兩針需隔8星期

劉宇隆表示，科興疫苗並無心肌炎風險，但復必泰則有該風險，建議可將首兩針接種時間距離拉長至8個星期，以減低心肌炎風險。他稱兒童患上心肌炎基本上會康復，但需要長期的跟進治療。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

劉又指，政府部門會努力與藥廠協商購買嬰兒劑量疫苗，但如果短時間內做不到，委員會希望政府有關部門可嘗試在技術層面上克服困難。他預期秋冬季前，本港幼童接種率可達5成，並稱家長有選擇是好事，但不應強迫幼童打針，未來會加強向家長解說。

對於22個月大女嬰今日離世，劉稱感到傷心及惋惜，事件亦可能促成委員會對降低接種年齡限制有較強的共識，並強調不想再看到兒童染疫後死亡。

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