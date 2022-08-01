確診大廈｜增2477幢涉淺水灣南灣御苑、山頂政府宿舍Cloudridge等

香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（8月1日）更新確診大廈名單，過去14日有10,702幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,019幢大廈出現確診者，其次為沙田區有814幢上榜。



新上榜確診大廈方面，7月31日呈報的有2,477幢，當中有多個豪宅，包括半山寶雲道寶德臺、寶馬山賽西湖大廈15座、淺水灣南灣御苑1座、康怡花園共九幢、何文田One Homantin的6及7座。另外，距離山頂凌霄閣僅約三分鐘路程的高級公務員宿舍Cloudridge C座同樣上榜。



▼部份確診大廈▼



總計10702幢大廈上榜 元朗區佔一成

根據當局周一更新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,702幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有1,019大廈上榜；沙田區則以14日內有814幢大廈出現確診者，在各區中排第二多；九龍城區則是第三多大廈出現確診者，共有808幢。

康怡花園9幢大廈有新患者

中西區新呈報大廈包括半山寶雲道寶德臺、中環大廈、碧翠園B座等。另外，山頂的Cloudridge C座同樣榜上有名，翻查資料，該處與凌霄閣僅約三分鐘路程，屬於高級公務員宿舍。東區新呈報的有寶馬山賽西湖大廈15座、珊瑚閣A2座、維港頌6座、康怡花園的A、B、C、E、G、K、N、Q及R座等。

▼8月1日確診大廈名單▼



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重慶大廈D座、香檳大廈A座有居民染疫

灣仔方面，新上榜的有跑馬地的比華利山E及G座、大坑融園、渣甸山的畢拉山道111號J座。南區新呈報大廈涉及淺水灣南灣御苑1座、置富花園富澤苑、懲教署職員宿舍C座等。

九龍方面，油尖旺新呈報大廈有重慶大廈D座、香檳大廈A座、佐敦康源閣等。九龍城新上榜大廈則有何文田的One Homantin 6及7座、何文田勝利道1號、九龍城御．太子、馬頭圍海悅豪庭2座。

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+ 27

新界方面，西貢區（將軍澳）新呈報大廈包括MONTEREY 2B 座、天晉月鑽海、新寶城1座、海天晉6B及7A座等。沙田新上榜大廈有玖瓏山傲瓏閣1座、聚龍居7座、雍雅花園等。

屯門新呈報大廈有景峰豪庭2座、海翠花園6座、蘭苑、龍濤灣畔3期。元朗新增大廈則涉及御景園1座、斌善豪苑、柏譽、蔚林洋房等。