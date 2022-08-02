消費券｜用八達通到OK便利店領首期2000元　可額外獲20元現金券

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】消費券計劃第二階段5,000元消費券8月7日起分期發放，OK便利店今日（2日）表示，8月7日起至8月13日期間，凡首次於OK便利店以八達通成功領取第二階段首期2000元消費券，將額外獲贈20元OK現金券。



OK便利店指，推廣日期為8月7日早上7時開始，直至8月13日。「OK齊齊印」會員於推廣期內，首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，4張5元電子現金券會自動存入會員戶口內；至於非會員，則會獲列印4張5元現金券於收據上。

OK便利店提醒，每張八達通只限換取一次。現金券須於今年9月6日前，淨消費滿20元時使用。

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另外，「OK STAMP IT」會員亦獲禮品卡優惠，於8月7日至9日期間購買指定禮品卡，包括App Store & iTunes、Google Play 及Steam ，若購買滿1000元或以上，便送30元OK便利店現金券。「OK STAMP IT」會員領取消費券後，同時可享購禮品卡優惠，即可獲50元現金券。禮品卡優惠名額只限首3000位，送完即止。