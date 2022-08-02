動漫節｜愛好者冀續設裝扮指引　同人展檔主質疑加封條標準不一

一連五日的動漫節今（2日）結束，與往年不同，今年大會訂立動漫角色扮演愛好者（coser）的衣著及裝扮指引，建議參加者裝扮不能太性感，裝扮露出大腿時應穿絲襪或襪褲，也不應穿著透視及露出胸部下側的服裝等。

有人批評相關限制令角色扮演活動的魅力下降，亦有愛好者則大表支持，認為相關限制保障參與者，支持大會下年繼續設相關限制。



▼8月2日 動漫節煞科日▼



+ 17

黎小姐︰大會設限未能完全地還原角色

扮演虛擬vtuber Gura的黎小姐認為，今年大會訂出的裝扮指引，對她影響不大。她說，通常參與角色扮演時，都會選擇扮演服裝比較保守的角色，但相信會對其他愛好者造成影響。

她過去數天都有入場，曾見過有愛好者的服裝或違反大會規定，但大會人員並沒有作出勸喻。黎小姐認為，若以方便愛好者活動，可以完全地還原角色的考慮，大會明年不應重設相關限制。

黎小姐指下年不應設相關限制，令cosplayer 可以完全地還原角色。（鄧宇詩攝）

同人展檔主撐服裝限制︰保障參加者

同人展檔主海怡指，大會今年新設的服裝及裝扮限制，可以保障入場人士，「畢竟動漫節男女老少都會入場，相關指引建議角色扮演愛好者不要穿太少布，我認為沒有問題。」海怡指，之前參與角色扮演活動時曾遇過偷拍，加上台灣、日本等地的動漫展覽，對於參加者服裝的尺度都設相關限制，所以支持大會在下年本港動漫節繼續設相關指引。

同人展檔主海怡指，設相關限制可以保障到入場人士。（鄧宇詩攝）

加封條標準不一 寫真集須入袋影響銷情

除了對角色扮演愛好者的裝扮限制外，大會對會場內售賣的商品亦有限制，部份攤檔被指售賣「不雅」刊物，遭要求加上封條。在同人區擺檔的張小姐指，曾有大會人員要求他們收起其中一張，對方認為比較暴露的海報，但他眼見其他攤檔，則有更暴露的海報，卻未有被警告，質疑大會準則不一。另一同人展檔主張小姐也指，由於寫真集需入袋，市民不能翻閱，令銷情有所下降。

女僕攤檔的檔主霏霏指，大會規限對攤檔影響不大，因為女僕服飾本身比較保守。她認為相關限制可以保障參加者以及攝影師，「有時攝影師可能會影到coser走光相而引起爭執，因此相關限制可以保障雙方。」她又認為，相關限制並不影響動漫節氣氛。