動漫節｜角色扮演愛好者對裝扮指引有分歧　有人稱僅屬建議不跟從

今年動漫節為角色扮演愛好者（Coser）增設裝扮指引，要求參與Cosplay人士，打扮上盡量保守，包括建議不要穿着太暴露的衣著，以及腿部露出太多時穿着絲襪或襪褲。記者中午在動漫節會場觀察，不少Cosplay衣著依舊性感。

有愛好者表示，因為大會的新指引，今年參與活動時，會在動漫角色選擇上入手，盡量挑選一些既可滿足大會指引要求，亦能盡量還原的角色來扮演；亦有愛好者則認為，大會發出的裝扮指引只是建議性質，最終是否跟從，決定權在參加者手中。



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愛好者「孔子」︰從選角入手扮演可滿足大會要求角色

愛好者「孔子」今年已是連續第八年到動漫節參與Cosplay，今年選擇扮演兔女郎角色。她認為，大會新指引對她影響不大。她解釋，不論Cosplay任何角色，自己都會做好打底，亦會多帶一件外套，有需要時穿上。

對於Cosplay兔女郎，她不擔心裝扮會引起工作人員關注而被勸喻，並指不少其他角色扮演愛好者的裝扮更性感。她指，因每個角色都不同，當Cosplay還原時，衣着某程度會影響到還原角色的完整性。因應大會的新指引，她特別在角色選擇上入手，盡量選擇到既符合指引，亦能還原到的動漫角色。

Cosplay兔女郎的孔子是連續第八年到動漫節Cosplay，她認為新的指引對她不太影響。（歐嘉樂攝）

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愛好者Hanashi︰指引只是建議性質 只要不太過份都可以

同樣參與角色扮演八年的Hanashi，今日扮演電子遊戲《Elden Ring》中傳奇玩家「Let me solo her」的裝扮。為演好有關角色，他更特意健身練體型。對於大會的新指引，他認為有關指引只是建議性質，決定權在參加者手中。他認為參加者如有一定年資，「都會知個規矩點玩」，認為只要不太過份都可以，他今日看似只用一塊布遮掩下身，但其實有打底，不擔心會走光。

至於Cosplay經典網路迷因「Rickroll」的Rick則認為，大會新指引是「好事嚟」。他指出，動漫節入場人士中有一家大細，如打扮太暴露會增加走光風險，又認為愛好者應做好防走光措施，保護自己。另一參加者「飛機」則與另外三位朋友一同扮演寵物小精靈的角色，以分享他們的童年回憶，他亦同意大會設立裝扮指引是有需要。

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今年動漫節大會推出「限性感令」並制定規則及建議。相關裝扮規則及建議如下︰

．勿穿著露出胸部下側服裝

．勿穿可透視或直接看到內衣的服裝

．穿著安全短褲或絲襪褲防走光

．腿部若露出太多，建議穿絲襪或襪褲

．非拍攝時建議穿著外套

．男士方面，上身不設服裝限制，下半身覆蓋範圍須大於三角褲