香港動漫電玩節2022 進入7月31日 Day 3，星期日入場人數超多，大會甚至一度停止網上售票，如果你都怕迫人沒有入場，就由我們帶大家欣賞星期日的Cosplayer 精彩相片全集吧。



發現了超人迪加（Cos 龍騎）

記者Day 3 7月31日繼續現場直擊動漫節，5樓Cos Paradise以及1樓的CP同人區仍然有大量Cosplayer！而記者找到之前被動漫節大會當成是超人迪加的幪面超人龍騎了（笑）此外還有LOL、SPY X FAMILY、甚至有美少女戰士和Hunter的Cosplayer睇，好豐富！

記者終於扮到之前被動漫節大會當成是超人迪加的幪面超人龍騎了（笑）（鍾世傑 攝）

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cos角色、cos死物也見過，這位朋友竟然「Cos事件」，一個人將「天線得得B跌爆玩具事件」的案發現場於ACGHK內重現（笑死）。

這位朋友將「天線得得B跌爆玩具事件」的案發現場於ACGHK內重現（笑死）（鍾世傑 攝）

ACGHK2022 7月31日Day 3 現場Cosplayer 相集

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SPY X FAMILY 繼續量產，最喜歡這一組年輕的Coser，安妮亞真的由身材小巧的女生抗成，而且連約兒的弟弟也有人扮，真的是一家親、好有愛！

SPY X FAMILY 繼續量產，最喜歡這一組年輕的Coser。（鍾世傑 攝）

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ACGHK2022 7月31日Day 3 Creative Paradise相集

同人區雲集了香港知名人氣cosplayer擺攤，除可購買寫真集、紀念品，更可以即場付費合照。（相片解說中會見到：GM01、GN10等數字，正是該Coser在Creative Paradise同人區的攤位編號）

Creative Paradise同人區｜GN9 矢風RON（鍾世傑 攝）

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不只得Coser｜今天還有idol入場

今日有香港日系idol女團「乙女新夢」入場舉行簽名會，四位成員近年參加了大型的「未來音樂祭」，又有紀錄片在J2台播出，愈來愈紅，今日完成動漫節簽名會就馬上要去旺角麥花臣運動場搞演唱會，馬不停蹄。

香港日系idol女團「乙女新夢」入動漫節舉行簽名會（鍾世傑 攝）

記者在5樓的Cos Paradise野生捕獲了三人女團Ruler的成員Dragon龍仔，她在Cosplay界也頗具人氣，今日一人參加了ACGHK Day 3，扮演《百變小櫻》。

女團Ruler的成員Dragon龍仔扮演《百變小櫻》（鍾世傑 攝）

Night Palette是一團集香港台灣女生的新女團，人氣成員Kina一身浴衣打扮，在Day 3參觀動漫節同人區，被不少fans圍著要拍合照。

女團Night Palette成員Kina一身浴衣打扮遊ACGHK。（鍾世傑 攝）

配合手機遊戲《罪石戦記》（預定2022年尾推出）而成立的女團「イリアード-iliad」，在ACGHK以一日限定形式，由兩位舊成員與3位cosplayer重現了5個遊戲角色造型。

配合手機遊戲《罪石戦記》成立的女團「イリアード-iliad」（鍾世傑 攝）

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香港動漫電玩節 2022 場館圖

第二十三屆香港動漫電玩節 展覽舉行日期／幾時舉行 2022年7月29日（星期五）至2022年8月2日（星期一） 動漫節2022 開放時間／開幾點 每日10am至9pm（8月2日提早在8pm 閉館） 動漫節2022 地點／邊處舉行 灣仔香港會議展覽中心一號展覽館 動漫節2022 門票／幾錢入場費 普通門票$40 動漫節2022 售票點／邊度買飛？ 01空間（https://space.hk01.com/）預售票現正發售／7月7日起亦可於凌速博覧APP購買預售票／7月15日起於指定便利店預售／現場售票處位於會展博覽道大堂（由港灣道龍尾排隊） 仲有冇Creative Paradise創天同人祭？ 有，今年將與動漫節統一於會展一號展覽館舉辦，展期加至5天，只要買飛入動漫就可以去埋Creative Paradise。

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