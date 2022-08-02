政府採加強行動　跨部門打擊劏房業主濫收水電費　提高檢控率

雖然禁止濫收劏房住戶水費及劏房租管已經生效後，但仍有不少劏房戶反映出現業主濫收水電費的情況。政府今日（2日）宣布，會採取加強行動，跨部門及多管齊下的方式打擊有關違法行為。政府發言人表示，將會加強聯合巡查、提升檢控效率、優化水錶申請及加強宣傳教育四方面去加強打擊有關不法行為，以為劏房租戶提供保障。



根據修訂後的《租務管制條例》，業主向租客要求付還任何指明公用設施及服務收費作為租金以外的獨立付款時，須向租客出示有關繳費單副本及提供書面帳目顯示款額如何分攤，以及各經分攤款額的總和不得超過繳費單的款額。此外，根據《水務設施規例》，就劏房而言，如業主向其租戶收取多於繳交給水務署的用水收費，即屬違法。

政府發言人今日表示，就涉嫌觸犯水務設施修訂條例和租務管制條例第IVA部針對濫收水電費的罪行，房屋局、發展局、差餉物業估價及水務署已制定聯合行動方案，加強打擊有關不法行為。

具體措施包括將由估價署與水務署會強化聯合巡查，以推廣有關法例及了解租戶有否被濫收水電費，若遇懷疑違法個案會跟進調查；另外，估價署與水務署會聯合行動，共同處理投訴個案及進行主動巡查，增加搜證的協同效應，同時加強行使法定權力向業主索取其繳付或收取水電費的相關資料，以提升檢控效率。

此外，發言人又提醒劏房租戶可直接向水務署提出安裝獨立水錶的要求，以便水務署主動聯絡業主跟進，並按其需要提供技術支援，務求能夠盡快為劏房租戶安裝獨立水錶。若業主拒絕按租戶意願提出申請，水務署會密切留意有關單位收取水費的情況，遇懷疑個案會跟進調查；估價署及水務署亦會進行新一輪推廣及宣傳工作，透過電視、電台和部門網頁等不同渠道以短片、聲帶及單張等方式加強宣傳租務管制條例及水務設施修訂條例。

發言人表示，相信透過以上強化措施，並在各相關部門及非政府機構的協作下，可有效提升執行相關條例的力度，為有關劏房租戶提供保障。

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