上半年圍封250條公共屋邨強檢　10%住戶無應門　議員質疑單位丟空

疫情肆虐期間，政府不時圍封大廈要求住戶強制檢測，惟不時有公屋住戶無應門，有立法會議質疑相關無應門單位是丟空。房屋局局長何永賢今日（13日）回覆質詢時指，今年上半年共圍封250條公共屋邨，即平均每日有1.3條屋邨被圍封，合共10%住戶無應門，惟大部份住戶只是外出工作、封區時不在單位內等，強調會嚴肅跟進懷疑濫用單位的個案，但未有交代有關數據跟及相關跟進行動。



▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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何永賢在書面回覆立法會議員葉劉淑儀質詢時提到，在今年1月至6月底，政府在房委會轄下公共屋邨進行250次圍封強檢行動，其中120次行動由房屋署統籌，當中合共有10%住戶無應門。

若證住戶違租約或會收回單位

文件提到，政府人員在封區行動中未能接觸的住戶，大部份是圍封時並不在單位中、外出工作、圍封時段後才回家等，強調若房委會懷疑有濫用公屋單位的個案，包括單位長期無人居住或被丟空，將會嚴厲跟進及調查，若證實住戶違反租約，將會採取適當的租約管理行動，包括收回其公屋單位。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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她又強調，房委會一直採取不同策略，打撃濫用公屋，包括兩年一度家訪調查、轄下的中央專責小組亦會深入調查隨機抽選及公眾舉報的個案。房委會亦已成立由經驗豐富的前線管理人員組成的中央專責隊伍和特遣隊，分別加強偵查濫用公屋的工作和於辦公時間以外的偵察行動。