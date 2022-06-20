房委會本年度可編配公屋單位約27600個　數量較去年少11%

房委會轄下資助房屋小組委員會今日（20日）通過2022/23年度的公屋編配估算及備悉2021/22年度公屋的實際編配結果。房委會估算2022/23年度共有約27,600個單位，較去年的31,000個單位，減少3,400個或11%。



此外，2021/22年度的實際編配數字為25,955個，佔原先估算83.7%。房委會發言人指，由於政府徵用公屋單位作社區隔離設施，以致有關單位的編配未能反映在本年的數字內，疫情嚴峻亦影響了編配的進度。



房委會估算2022/23年度共有約27,600個單位，較去年的31,000個單位，減少3,400個。（資料圖片）

上年度實際編配約2.6萬個

疫情持續的三年間，可供編配公屋單位數量持續下降。2020/21年度及2021/22年度估算可供編配公屋單位，分別約為31,400個單及31,000個，而2022/23年度公屋單位數量跌破3萬，僅有27,600個。

另外，2021/22年度的實際編配數字為25,955個，佔原先估算83.7%。編配數目的落差主要因為第五波疫情嚴峻，政府於2022年2月15日宣布徵用粉嶺皇后山邨第一座和第七座，以及葵涌荔景邨恒景樓作社區隔離設施。公屋單位的實際入伙日期需要延後數月到2022年5月至6月，以致有關單位的編配未能反映在本年的數字內。

新單位僅12500個

27,600個可供編配公屋單位，包括約12,500個新單位及約15,100個翻新單位可供編配予各類別申請者，其中20,200個單位將編配予公屋申請者。

房委會發言人表示，有關估算數字並非上限，若有任何新公共屋邨提前竣工，將會盡快將相關公屋單位編配予申請者。當局亦會密切監察不同類別的實際編配數字，如某一編配類別有多出預算的單位，我們會在年度終結前編配予公屋申請者。

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最多2020個分配予「配額及計分制」非長者

發言人又指，「配額及計分制」下的非長者一人申請者每年的編配限額為擬編配予公屋申請者單位總數的10%，上限為2,200個。根據此原則計算，在2022/23年度「配額及計分制」下申請者的編配額為2,020個或編配予公屋申請者單位總數的10%，以較少者為準。

房委會亦會預留350個單位用作安置受各部門計劃進行的清拆項目影響的居民，另備120個單位用作安置受市區重建局2022/23年度各重建項目影響的居民。

發言人表示，2022/23年度公屋編配估算將預留1,500個單位予體恤安置類別。在資源許可的情況下，當局會按既定政策處理所有由社會福利署推薦的體恤安置需求。

在2022/23年度內，供各類調遷用途的單位估算合共4,410個。當中1,100個名額會用作處理「寬敞戶調遷」個案。此外亦預留約1,000個單位給2022/23年度「公屋租戶舒緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」。至於餘下約2,310個單位，房委會會靈活運用於其他調遷用途，包括「特別調遷」、「天倫樂調遷」、「長者寬敞戶全免租金調遷」和「利便管理調遷」等。