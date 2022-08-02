散工申請關愛基金夾500元　稱給職員食飯用　提供利益罪成囚5周

六旬散工申領低收入新來港人士的1萬港元津貼時，涉嫌在補交資料時，於信封內夾了一張500元紙幣，被廉署拘控，早前被裁定提供利益罪成，案件今(2日)在九龍城法院判刑，裁判官崔美霞說，關愛基金計劃是為低收入家庭而設，被告以貪污手段申請津貼，會對其他申請人造就不公，罪行性質嚴重，必須處以監禁，並判被告入獄5星期。



被告楊基鋼(62歲)，被控於2020年12月9日至10日期間，無合法權限或合理辯解，向關愛基金秘書處職員提供500港元，作為協助他申請關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」之誘因或報酬。

被告楊基鋼因賄賂關愛基金辦事處的職員，被廉署拘捕。（資料圖片）

補交資料時500元鈔票

案情指，被告2020年10月中遞交該計劃的申請表。一名關愛基金秘書處職員2020年12月初發現被告的申請資料不詳，遂發信要求被告從新申請。關愛基金秘書處2020年12月10日收到一個內附一張500元鈔票的信封，信封上寫了被告的名字和住址。秘書處一名職員當日兩次致電被告，向他查詢附上鈔票的原因。

被告表示該筆錢是「手續費」，該名職員表示毋須手續費，要求被告領回款項，被告向職員稱：「你地食飯要啦。」關愛基金最後把案件轉交廉署處理。

廉署指額外打賞屬賄賂

廉署提醒市民切勿以身試法，以行賄手段獲取公共服務。如某項公共服務涉及收費，當局會以公開方式列明應付費用及繳交方法。若申請人以額外「手續費」或「打賞」賄賂機構人員批核申請，即屬違法。

案件編號：KCCC 3037/2021