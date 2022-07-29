中大學生會前會長蘇浚鋒涉轉載白票貼文　與另一男押後再訊

中大學生會前會長蘇浚鋒及一名男福利工作員，涉在2021年立法會換屆選舉的選舉期間，分別在其個人社交媒體專頁，轉載前立法會議員許智峯一個煽惑他人在該選舉中投白票的貼文，日前遭廉署拘控。兩人今（29日）在西九龍法院答辯，並分別押後至9月9日及8月26日再訊，以待索取法律意見及等候控方文件。兩人分別獲准以400及1000港元保釋。



中大學生會前會長蘇浚鋒。(張浩維攝)

蘇浚鋒准400元保釋至9月

兩名被告曾兩案被控，首案被告蘇浚鋒（23歲，項目主任），被控在選舉期間內作出藉公開活動煽動另一人不投票或投無效票的非法行為罪，指其於2021年10月 30日至12月15日，在2021年立法會換屆選舉，藉公開活動作出非法行為，即在「So Tsun Fung」的 Facebook 專頁上轉載「許智峯 Ted Trui Chi Fung」的Facebook 專頁的一個日期為 2021 年 10月 29 日的貼文，而該貼文煽惑在該選舉中投票的另一人以任何方式處置給該另一人的選票，致使該選票在該選舉中根據任何選舉法被視為無效。其案件押後至9月9日再訊，獲准以400港元保釋。

兩被告均涉轉載許智峯的貼文

另一案的被告陳星（58歲，福利工作員），則面對另一項在選舉期間內作出藉公開活動煽動另一人不投票或投無效票的非法行為罪，指其於2021年10月30日至 11月2日，在2021 年立法會換屆選舉，藉公開活動作出非法行為，即在「Douglas Chan」 的 Facebook 專頁上轉載「許智峯 Ted Hui Chi Fung」 的 Facebook 專頁的一個日期為 2021年 10月 29日的貼文，而該貼文煽惑在該選舉中投票的另一人以任何方式處置給該另一人的選票，致使該選票在該選舉中根據任何選舉法被視為無效。其案件押後至8月26日再訊，獲准以1000港元保釋。

案件編號：WKCC 264/ 2022