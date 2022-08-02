MIRROR演唱會︱阿峯轉中大醫院治療　醫管局證上周離伊院時穩定

男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墜下，擊中兩名舞者，包括李啟言（阿Mo）和張梓峯（阿峯）。張梓峯的傷勢眾說紛紜，有指其已轉往中大醫院治療。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（2日）於疫情記者會表示，該傷者上周五已在家人陪同下自行出院，出院時情況穩定，醫療團隊已提供合適檢查、治療及進行臨床評估，並給予治療建議，病人聽取意見後有權決定治療方案，包括可轉往其他醫療機構例如私家醫院。



醫管局指，張梓峯上周五已由家人陪同下自行出院，出院時情況穩定。（資料圖片）

劉家獻指，其中一名傷者（李啟言、阿Mo）正留醫深切治療部，另一名傷者（張梓峯）則已於上周五（29日、意外翌日）下午簽署相關文件，並在家人陪同下自行出院。他提到，醫療團隊已為其提供合適檢查、治療及進行臨床評估，並給予治療建議，傷者出院時情況穩定。

他指，倘傷者要求自行出院，會按既定程序解釋風險，包括提供合適評估及醫療建議，病人聽取意見後有權決定治療方案，包括可自行離院或轉往其他醫療機構例如私家醫院，醫院會盡量配合。



外間關注兩名受傷舞者的復康狀況，有報道稱張梓峯在事發後翌日，在家人陪同下已自行出院。獲張梓峯家人授權發放情況的呂校長，今早在其facebook專頁「夠薑子‧呂校長‧貓貓校長」撰文，引述其家人指，阿峯並未出院，「鑒於傳媒/網絡報導(道)形容舞者張梓峯為『輕傷出院』有誤導成份」。專頁預告今晚將會發放影片交代其傷勢情況。

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