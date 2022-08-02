MIRROR演唱會︱「呂校長」引述舞蹈員阿峯家人：盆骨和腰部被壓傷

一連12場的MIRROR紅館騷上周四（7月28日）第四場發生嚴重意外，據醫管局表示，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）情況嚴重仍然留醫，而張梓峯（阿峯）已於翌日下午在家人陪同下出院。



「貓貓校監」呂詩慧校長今日（2日）在Facebook代阿峯及家人轉述並非「輕傷出院」，而是「轉院繼續留醫」，另外即使出院但因病情需要每天回醫院接受治療，而由於盆骨和腰部被壓傷未可回家休養，並要搬到方便出入的地方暫住。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



呂詩慧在Facebook代阿峯家人轉述並非「輕傷出院」，而是「轉院繼續留醫」，另外即使出院但因病情需要每天回醫院接受治療，而由於盆骨和腰部被壓傷未可回家休養，並要搬到方便出入的地方暫住。

呂詩慧在Facebook代阿峯家人轉述並非「輕傷出院」，而是「轉院繼續留醫」。（Facebook截圖）

帖文內又轉發張梓峯太太講述事發經過的錄音，指當時阿峯發現LED屏幕跌下後，立即上前試圖支撐屏幕並協助受傷的阿Mo，唯屏幕太重無法支撐，最後同被屏幕壓傷。

呂詩慧呼籲不要在阿峯家中守候追訪，又表示有進一步消息會再作公布。