MIRROR演唱會︱舞台工會質疑涉事製作單位仍參與製作　促政府三思

男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，上周四（28日）第四場吊於舞台半空的大型屏幕突然墜下，兩名舞蹈員受傷。政府調查工作小組周一(1日)首次開會，負責領導的康文署晚上宣布，即日起實施三項短期措施，包括暫停使用威也。

香港舞台藝術從業員工會今日（2日）於FB專頁發帖，指據悉部分涉事製作單位仍參與其他大型活動製作，促請署方衡量及判斷相關人士是否仍勝任；工會又指，業界從業員受累，面臨疫情以後的失業危機，促請康文署制定賠償方案，及盡快完成調查並公開內容。



由康文署統籌，負責調查紅磡香港體育館嚴重事故原因、提出建議和跟進的工作小組，今日（8月1日）在紅館進行實地調查。(政府新聞處圖片)

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，各界關注舞台安全及監督問題。調查工作小組昨開會，查找意外成因、責任誰屬及未來路向，負責領導的康文署晚上宣布，將由即日起，要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性，並需每日必須由康文署同意的合資格人士檢查；另暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置。

香港舞台藝術從業員工會今日於FB專頁發帖文指，據悉部分涉事製作單位包括：藝能、ITP、協興隆及負責的註冊工程師，仍然正在參與其他大型活動製作，「是次意外已反映他們存在監督及管理問題，甚至沒有足夠專業工作者去做製作」，促請當局積極衡量相關人士在調查完成前，是否仍適合參與任何形式製作。

工會：業界再度臨疫情以後的失業危機

工會又促請康文署制定賠償方案，工會聲明提到，是次意外或意味當中涉人為失當及監管不力，署方亦責無旁貸，惟業界從業員卻需承受署方及各製作單位的錯誤，再度面臨疫情以後的失業危機，呼籲為受事件影響人士作出經濟賠償，並提供補償路線圖，另促請當局盡快完成相關調查，並公開調查內容以正視聽。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨早出席電台節目時表示，調查由康文署助理署長領導，將分階段進行，期望一至兩星期可以有初步事故原因，亦會與警方互相支援。

▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼

