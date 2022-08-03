港鐵派3.2萬份商場優惠券　面值300或500元周四開搶｜附換領方法

新一輪消費券將於周日（7日）派發，港鐵公布一系列優惠，包括派發1,000萬元電子優惠券，可於12個港鐵商場使用。

MTR Mobile登記用戶明日（4日）中午可在APP內領取港鐵商場電子優惠券，先到先得。優惠券合計有3.2萬份，面值分300或500元，其中300元的電子優惠券達3萬份，分3張100元派發。此外，由即日起至8月31日，市民在德福廣場消費滿指定金額，可獲最高共1,600元優惠券。



300元港鐵商場電子優惠券名額3萬份

港鐵商場將送出共1,000萬元電子優惠券，MTR Mobile登記用戶，可在8月4日中午12時起，透過MTR Mobile內「我的獎賞」，以先到先得形式領取，優惠券有期為8月6日至8月28日。當中包括︰

1. 「HK$300港鐵商場電子優惠券」，分為3張100元派發，消費滿500元可用100元消費券1張，名額3萬份；



2. 「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」，消費滿2,000元可使用，名額1,000份；



3. 「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」，消費滿2,000元可使用，名額1,000份。



指定港鐵商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。

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德福廣場優惠。（網頁截圖）

在德福廣場電子消費滿指定金額送優惠券

由即日至8月31日，MTR Mobile登記用戶，在德福廣場的指定商戶，以電子貨幣消費，可獲最高共1,600元的港鐵商場電子優惠券。用戶只需經自助登記賺分功能，便可上傳消費收據，可隨時換到電子優惠券，送完即止。

電子貨幣包括︰信用卡、易辦事、八達通、支付寶、微信支付、BoC Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、銀聯閃付 、Tap & Go拍住賞、轉數快及PayMe。

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