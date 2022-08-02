美食博覽8.11開鑼　參展商冀受惠消費券　盼收入錄雙位數字升幅

為期5日的第32屆美食博覽將於11號起舉辦，博覽設「公眾館」、「尊貴美食區」、「貿易區」。會展站開通加上第二期消費券於8月頭發放，多個展商期待銷情會有所增加，但為了配合防疫措施，今年亦不設試食。



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奇華月餅發言人指，適逢8月頭派發消費券，期望今次美食展的銷售增幅可達雙位數字。攤位暫時設支付寶香港、八達通、Tap & Go 以及 WeChat Pay HK 四種電子支付方式，看情況再決定是否接受另外新增的消費券電子支付平台。

九成展商支援電子消費支付 增睇直播買貨環節

安記海味陳小姐則指，受疫情影響不期望銷情會增長，只希望銷情可以回復到疫情前水平。另外，她亦表示，今年亦不設消費券優惠，「大家已經逐漸適應了消費券，所以不設特別優惠，但會接受四種電子消費券以方便市民。」

大會表示，有九成展商支援至少其中一項電子消費支付方式。大會亦與直播平台合作，新增「睇直播，買『正』貨」提供多項購物優惠。