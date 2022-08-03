消費券｜621萬人周日先收2000元　10.4萬人遭DQ成功覆檢

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府發言人今（3日）表示，第二階段派發的5,000元消費券，獲核實資格的約636萬名市民，將於8月7日獲發首期2,000元。至於共15萬名新登記及新來港人士，首期則獲發3,000元。符合資格的市民，政府已透過特定電話號碼（6059 1120）以短訊通知。



此外，截至8月1日，消費券計劃秘書處共收到約15.8萬宗覆檢申請，當中10.4萬宗申請成功，可於8月7日如期領取消費券，即仍有5.4萬人未成功，仍在處理，將於遞交申請後的6周內獲發書面通知。若申請人不滿意結果，可在收到結果後的14天內，向「消費券計劃上訴委員會」提出上訴。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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15萬新登記永久性居民及新來港人士周日獲發3000元

政府發言人表示，合資格申請人共有636萬人，當中有約621萬名市民將獲分期發放5,000元消費券，8月7日將獲首期2,000元，包括︰1）今年4月已獲發首階段消費券，並符合下階段資格準則的現有登記人；2）透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人。

至於餘下有15萬人，為新登記永久性居民或新來港人士。他們符合有關資格準則，將分期獲發10,000元消費券，8月7日將獲發首期3,000元。

政府於近日向成功登記的市民，發放確認資格的手機短訊。（手機截圖）

特定號碼6059 1120通知市民審核結果

政府已透過特定電話號碼（6059 1120），向完成審核的登記人，發出審核結果短訊通知。發言人特別提醒市民查看短訊，亦可透過熱線185000的語音系統，查詢資格審核結果及發放金額。

此外，在消費券計劃登記期內，若剔除重複登記或申請，秘書處合共收到約29萬個新登記，及26萬個轉會申請。

15.8萬宗覆檢申請 暫有5.4萬宗未成功

政府發言人亦指，截至8月1日，秘書處剔除重覆申請後，共收到約15.8萬宗覆檢申請，主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由，作出法定聲明提早提取強積金或公積金的市民。當中約10.4萬宗申請覆檢成功。有關登記人資格獲核實，並已獲發相關短訊通知，同樣於8月7日獲發放消費券。

至於其餘5.4萬宗覆檢個案，秘書處仍在處理，包括查核申請人提交的資料，或正待提交更多資料後再作處理。秘書處在收到申請後六周內，將以短訊通知覆檢結果，若覆檢成功最快可於8月16日收取首期消費券。

▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



覆檢失敗可經上訴委員會再申請

早前政府便公布，被通知為不符合計劃資格準則的登記人，如有異議，可在收到相關短訊通知後14天內，以書面提出覆檢申請。市民可下載覆檢表格，以郵遞方式（香港郵政總局郵政信箱185000號）送交「消費券計劃秘書處」，或電郵至（enquiry@consumptionvoucher.gov.hk），或親身到8間臨時服務中心處理，詳情可瀏覧消費券計劃網站。

若申請人不滿意秘書處覆檢的結果，可在收到結果後的14天內，向「消費券計劃上訴委員會」提出上訴申請。

港島︰

．上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（上環站A1出口）

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（炮台山站B出口）



九龍︰

．長沙灣永康街9號6樓601-602室（荔枝角站C出口）

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（太子站B2出口）

．觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（觀塘站A2出口）



新界︰

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（石門站C出口）

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

．屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）

