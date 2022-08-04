消費券．持續更新｜一覽商場優惠　送戲飛、抽BMW跑車及iPhone13

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】政府將於8月7日，派發第二階段首期2,000元消費券，本港多間商場近日公布推出多項優惠，包括贈送優惠券及積分、抽獎活動等。



例如恒基地產7間商場送戲飛；上水廣場有商戶低至2折，G2000原價399元的精選造型T-shirt售79元；新城市廣場推大抽獎，大獎為價值42萬元的BMW 128tiA名貴跑車；荃灣廣場亦推抽獎，獎品包括Apple iPhone 13 Pro Max、任天堂Switch Lite主機等。



恒基地產7間商場送戲飛及積分

恒基地產旗下共7間商場，包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將推出「夏日購物3倍Fun」。

由8月12日至10月31日，H·COINS會員以任何支付方式，於商場逾千間零售或餐飲商戶消費，以商戶機印發票及相符的電子交易存根成功登記，即可輕鬆賺取「夏日購物3倍Fun」3重獎賞。（詳情可看圖片）

1. 每次累積消費滿1,000元，即可獲得戲院禮券一張。每位會員於推廣期內最多可以換取戲院禮券2次，名額6,000位，送完即止。



2. 除了電影禮券，合資格會員可額外獲得2,000 COINS，由系統自動發放至合資格會員帳戶內。每位會員於推廣期內，最多可獲額外2,000 COINS獎賞兩次。



3. H·COINS會員每消費1元，即可兌換1 COIN，連同額外2,000 COINS獎賞，即每位合資格會員，每累積消費1,000元，起碼賺3,000 COINS。



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沙田新城市廣場抽BMW跑車

沙田新城市廣場宣布，推出「夏日消費券獎賞」，派出總值3,000萬元商場電子禮券，並聯同HomeSquare，攜手推出「消費雙重幸運大抽獎」，送出總值700萬元豐富禮品，頭獎為42萬元的BMW名貴房車。

1. 市民以6大支付平台使用消費券購物，滿指定金額即可獲商戶電子禮券，最高單日回贈5,120元。此外，於8月7日至9月6日期間，成功參加「夏日消費券獎賞」，即可獲「獎上獎通行證」1張。憑通行證於9月7日至9月30日期間，於場內服裝及美容商戶，以電子消費單日滿1,200元，即可獲贈city’super現金券50元。名額有限，先到先得。

2. 新城市廣場與HomeSquare，於8月7日消費券發放首日，推出「消費券雙重幸運大抽獎」，單一電子消費滿500元，即可參與「即抽即中獎」活動一次。參加抽獎活動的市民，更自動參與終極大抽獎，有機會獲得價值42萬元的BMW 128tiA名貴跑車、Ogawa Smart ReLuxe 按摩椅等。

荃灣廣場抽iPhone 13 Pro Max、Switch遊戲機

新地旗下荃灣廣場，將於8月1日至31日期間推出「SUMMER消費多重賞」，當中包括「SUMMER FUN即抽即中賞」，凡透過電子貨幣於場內消費購物滿500元，即可參加抽獎，獎品超過3萬份，包括︰Apple iPhone 13 Pro Max、Dyson V15 Detect™ Absolute Extra吸塵機、任天堂Switch Lite主機、周生生18K玫瑰金鑽石頸鏈等。

此外，凡透過電子貨幣於場內消費購物滿3,000元，即送100元商場電子贈券組合；消費滿7,000元，送250元一田及商場電子贈券組合。而The Point會員更可賺積分，轉換為Point Dollar，即可在參與商戶購物。

信和8商場推八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK優惠

信和集團旗下共8間商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場，將推出連串推廣活動，並與八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK合作，推出優惠獎賞。

屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場，將夥拍WeChat Pay HK，推出多重消費賞，並於其中3個商場設推廣遊戲攤位，派出多重獎賞。

屯門市廣場、奧海城、荃新天地及尖沙咀中心及帝國中心，則參與AlipayHK的「品牌Channels」頁面，提供近百間商戶優惠券，供市民領取，當中包括餐飲美饌、時裝飾物、運動鞋履、生活百貨等。

屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場，聯同八達通出近百萬元獎賞。S⁺ REWARDS會員於指定商戶，以八達通單一消費滿300元或以上，並成功登記點數，即可換領30元S現金券一套。

（上水廣場提供）

上水廣場逾70商戶推優惠最低2折 18K項鏈售4980元

新地旗下上水廣場宣布，由8月7日至9月30日，為The Point會員推出多個優惠活動，只須以6大電子支付平台消費滿一定金額，便可獲得多種獎賞。

1. 由8月7日起，The Point會員於上水廣場2樓至5樓，以電子貨幣即日消費滿指定金額，則可獲商場電子優惠劵，亦可賺取積分換領Point Dollar，包括︰買滿9,000元送700元；滿60,000元送5,500元商場電子優惠劵；滿150,000元送15,000元。各款電子優惠券適用於場內逾75間人氣零售及食肆商戶。

2. 由8月15日起，The Point會員只需於上水廣場2樓至5樓，以電子貨幣即日消費滿指定金額，將獲送出電子優惠券，包括︰在時裝商戶消費滿1,800元，可獲150元相關優惠劵；在美容彩妝及個人護理產品商戶消費滿2,000元，可獲150元相關優惠劵；在影音器材及家庭電器商戶消費滿6,000元，可獲500元相關優惠劵；在珠寶鐘錶商戶消費滿25,000元，可獲2,000元優惠券。

3. 商場內逾70間商戶，於推廣期內推出超過200個限定優惠，低至2折。當中包括太子珠寶鐘錶原價8,300元的18K白色黃金鑽石吊墜連項鏈，將以6折優惠價售4,980元；G2000原價399元的精選造型T-shirt，2折優惠價售79元。

4. 因應東鐵綫過海段開通，上水廣場推出「東鐵下一站Jetso」，由即日起至8月31日，The Point會員憑有效即日港鐵車程記錄，亦可獲優惠。

．市民周六及周日，於場內消費500元，即獲10倍會員積分、50元零售購物電子優惠券乙張；



． 凡出示香港會議展覽中心之珠寶展 / 鐘錶展 / 婚紗展 的入場證 / 門票，即免費獲200元珠寶鐘錶電子券，同日於珠寶鐘錶商戶消費滿1,500元，可獲100元Point Dollar。



．The Point會員優先以2,000會員積分預留，並即日單一消費滿300元，獲禮品包一份，包括50元餐飲美食電子券1張、Bruno 兩用便攜迷你風扇1個、超輕盈涼感毛巾1條。



東港城消費滿指定金額送13,500元贈券兼積分

將軍澳東港城將宣布，將於8月10日起，連同場內過百間商戶，推出多重消費券優惠，連同場內過百間商戶消費優惠，於東港城消費滿指定金額，即有機會獲得高達13,500元贈券。

1. 於8月10日至8月31日期間，The Point會員於東港城指定商戶，即日以電子貨幣消費滿指定金額，可獲電子贈券。其中消費滿35,000元，更可獲東港城及將軍澳中心的電子贈券。（詳情可看圖片）

2. 於8月7日至8月31日期間，The Point會員於東港城指定電器及珠寶鐘錶商戶，即日單一電子消費滿5,000元，可獲5倍積分，可兌換成800元Point Dollar。（詳情可看圖片）

3. 場內多個電器、珠寶鐘錶及精選時裝及手袋商戶，優惠亦破底價低至2折起，包括︰豐澤精選逾1,000件電子及影音產品，低至2折發售；在太子珠寶購買珠寶貨品每滿1,000元即減200元；於TWIST以消費券購物可享85折，折後滿元2,000，額外再減100元。（詳情可看圖片）

港鐵商場派面值300元及500元電子優惠券

港鐵商場將送出共1,000萬元電子優惠券，MTR Mobile登記用戶，可在8月4日中午12時起，登入APP後點擊「我的獎賞」，並於「禮遇」內點選相關優惠券，再點選「立即領取」，便能以先到先得形式領券。相關優惠券有期為8月6日至8月28日。當中包括︰

1. 「HK$300港鐵商場電子優惠券」，分為3張100元派發，消費滿500元可用100元消費券1張，名額3萬份；



2. 「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」，消費滿2,000元可使用，名額1,000份；



3. 「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」，消費滿2,000元可使用，名額1,000份。



指定港鐵商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。

此外，由8月1日起，MTR Mobile加推「PopCorn驚喜『爆』Fun」AR有獎遊戲。用戶於推廣期內，到將軍澳PopCorn，並透過MTR Mobile或活動QR Code進入遊戲網頁，可於虛擬實境中「捕捉」PopCorn全新造型角色「爆哥」，獲得隨機獎賞，包括PopCorn指定類別電子優惠券及商戶優惠等。禮品近20,000份豐富禮品，大獎為100萬MTR分。

港鐵旗下的德福廣場及青衣城，亦將於8月份加推「德福廣場 · 青衣城 - 時裝美容5倍賞」。MTR Mobile用戶在推廣期內，於商場內的指定參與商戶，以電子貨幣單一消費1,000元，即可享5倍MTR分，每1元可兌換5 MTR分。

MegaBox斥100萬元推優惠 抽獎送7,000元德國寶現金券

1. 由8月7日至8月31日，MegaBox消費獎賞活動全面涵蓋6個指定支付工具，送出合共總值逾100萬元回贈。將首度與PayMe合作，推出消費回贈優惠「消費券連環賞」，顧客以PayMe於場內商戶消費滿800元或以上，可換領商戶現金券及折扣優惠券，包括IKEA宜家家居現金券、Pricerite實惠現金券等。

至於使用八達通、WeChat Pay HK、支付寶HK、Tap & Go或BoC Pay消費券購物，亦可換領多間指定商戶現金券及折扣優惠券。

2. MegaBox新開的「Le Petit Prince x Hahahaflorist」期間限定店，推出小王子聯乘限定精品，顧客即日消費滿2,500元，可換領小王子環保袋；消費滿3,500元則可換領小王子玻璃杯，限期為即日至換完即止。

3. MegaBox夥拍香港科技初創開發商Air World Limited，推AiR Metaverse O2O遊戲。顧客於AiR Metaverse內，集齊兩張指定遊戲卡，同時下載MegaBox App登記新會員，可獲最多Mega Club 20分及10元KFC現金券。

4. 由即日至9月30日，Mega Club會員消費每滿300元，即可於MegaBox APP內，登記抽獎兼換領Mega Club積分，每套收據最多可獲贈抽獎券3張，有機會贏取「蓆夢思®甜夢®雅緻床褥連床架」及7,000元德國寶現金券，共有30款獎品。

YOHO MALL斥資近800萬元派購物券

YOHO MALL公布，斥資近800萬元推廣費，加推《盛夏狂賞》消費換領活動，將於8月7日起，向顧客最高派出3,150元購物贈券。此外，由即日起至8月31日，The Point會員以電子貨幣消費滿指定金額，即送購物贈券。