政府要更積極打擊黃牛炒場

民生無小事，市民購票要受「黃牛飛」之苦的問題已持續多年。Tyson Yoshi和Mirror演唱會主辦方在周二及周三（24及25日）接連宣布以實名制公開售票，打擊黃牛黨，是樂迷喜訊。康文署亦於周三發稿，強調Mirror演唱會是首次在紅館試行實名制，民政事務局署理局長陳積志相信此舉可以確保樂迷有公平機會購票。



黃牛票問題長期困擾香港人，不只是觀看演唱會，亦在租訂康文署康體設施。就演唱會而言，雖然藝人和主辦單位屢屢呼籲觀眾罷買黃牛，但成效有限。在2019年，政府曾答應修改《公眾娛樂場所條例》，把出售康文署場地舉辦活動黃牛票列為非法，但至今仍未有下文，故黃牛黨仍有恃無恐。

改革售票方法早應落實

康文署稱城市售票網票務系統可支援實名制，加上業界自願參與，令Mirror演唱會以實名制售票，值得肯定。然而，既然過往有久石讓、黎明等演藝人的音樂會實名制成功案例，康文署應一早着手升級售票系統，杜絕黃牛黨壓榨樂迷機會。另一方面，當實名制系統已在，演藝團體應多利用，消滅黃牛黨生存空間。接下來的是主辦單位考慮能否退票，以及康文署和主辦單位確保演唱會當天查票安排順暢。當然，政府至今只在從購票系統打擊黃牛黨，官員日後仍可與演出業界別商討增加公開發售比例，亦勿忘堵塞法例漏洞。

公平購演唱會票終見曙光，康文署場地打擊違規「炒場」亦稍見眉目。民政事務局於周三（25日）回覆立法會議員顏文羽的書面索取違規訂場統計。康文署在本月實施新例，場地租用人必須於所租訂段節在場使用設施，如租用人沒有在場使用設施就是違規，累積兩次違規就被禁止訂場90天。署方本月首廿天錄得超過200次租用人被發現不在場而視作違規，平均每天十宗，有十人已累積兩次不在場而被「停賽」90天。至於本月中推出的三招加強措施則未有違規數字統計。

康文署在過去三年錄得涉及違規的個案數字。（民政事務局文件）

炒票、炒場同打擊 讓市民開心娛樂

相較之下，去年有5,100宗租用人累積兩次不取場而被禁止租訂收費康體設施90日，平均每天約14多宗，比本月平均數字略高。而去年因為不取場或使用人提供的身份證明文件與訂場記錄不符而被拒取場的個案更高達8.43萬宗，平均每天約230宗，假設過半數個案是存心「炒場」，已反映亂象普遍。

誠然，「炒場」比炒票難打擊，因為只要炒場集團和成員與真正運動愛好者競爭訂場，而前者真人現身場次，運動愛好者可謂無計可施，要向他們購得場紙。康文署要與警方揪出炒場集團，即使現時罰則只是2,000元，也值得調查和採取執法行動，以儆效尤。當然，修改法例、增加罰金仍是政府必要舉措。

看演唱會、運動本屬市民的開心事，政府的工作是聯同持分者促成美事。