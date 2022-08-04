抵港隔離｜檢疫減辣機場指定的士料生意增　業界冀平均日做五支旗

抵港人士由機場前往檢疫酒店，可選擇自費指定檢疫酒店的士，相關服務於今日（4日）起由原定早上8時至翌日凌晨2時，延長至早上7至翌日凌晨2時。的士車行車主協會永遠會長吳坤成在電台節目指，現時抵港航班及客量不穩定，每日載客情況可以有很大差異，平均有300至400架次預約，在周五及周末司機有機會接到四至五宗生意。他期望隨政府縮短海外入境檢疫時間，抵港人士增加，生意量會隨之上升。



▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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抵港班次及客量不穩定 每日載客量差距大

吳坤成指，自費指定檢疫酒店的士投入服務至今，運作情況算理想及暢順，不過由於抵港班次及客量不穩定，致每日乘坐的士人數情況彈性好大。

每日預約平均達三、四百架次 周五至周日客較多

據他觀察，現時每日約有一成抵港人士會選擇乘坐自費的士前往指定酒店，平均有約300至400架次以上。在周五至周日時間乘客較多，每個司機有機會接到四五宗生意，不過當中有些可能是短途，譬如由機場前往東涌的指定檢疫酒店，車費約30元。吳坤成期望司機工作一周平均每日有五宗生意，預料如政府縮短海外入境檢疫時間，抵港人士增加，生意量也會隨之上升。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成。（資料圖片）

今起延長服務時間 建議由政府提出

他續提到，今次服務時間延長是由政府提早，主要考慮有歐洲客機於早上5、6時抵港，預計他們花約一個多小時完成在機場的檢測，其後可以選擇乘坐的士前往指定檢疫酒店。

有司機因酷熱感辛苦退出指定的士行列

吳坤成又提到，有少量提供服務的司機退出，但無關生意，而是在酷熱天氣下，留在機場露天的停車場等客有時頗為辛苦，部分較年長的司機覺得不適合。但他表明，按政府規定，現時仍有100架的士在機場投入服務，服務時間延長後，司機分兩更制，早更由早上7時工作至傍晚7時，晚更由下午2時至翌日凌晨2時。

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