男教師示威現場被發現藏鐳射筆　求情稱已失教席　判囚5個月

中學男教師在2019年一次灣仔的示威中，被發現藏有一枝鐳射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，早前被裁定罪成，今(4日)在東區裁判法院判刑，裁判官王證瑜指，案件在社運最熾熱的時期發生，會增加其嚴重性，考慮到浩背景良好，判被告入獄5個月，但准他以1萬元保釋等候上訴。



被告黃坤培（27歲、教師），早前被裁定於2019年9月15日，在灣仔馬師道攜有一支黑色鐳射筆。辯方求情時指，被告因今次被定罪而失去教席，已上了寶貴一課。

2019年9月15日，在港島區有大型示威，並有人堵路及縱火。(詳看下圖)

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被告曾辯稱往找朋友

案情指，警員當日在馬師道一帶戒備，聽到有人大叫「黑警」，未幾有多人奔跑，有警員追捕並截停被告，並在其背囊發現該鐳射筆，並有鴨舌帽、防毒面罩和濾罐等。被告稱是前來找朋友。惟裁判官則指，被告帶備了示威者常用的裝備，認為他是參與者，而鐳射筆更可以傷人，故裁定他罪成。

案件編號：ESCC 1082/2021