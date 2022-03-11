藏鐳射筆被判勞教中心　17歲男生判刑上訴得直　改判社服令

有市民於前年11月11日發生「大三罷」，一名男學生涉於當天在旺角管有鐳射筆。他因管有攻擊性武器罪成，被判入勞教中心。男生早前就定罪的上訴後駁回，高等法院法官黃崇厚准他繼續保釋，以完成香港大學法學院的網上面試，並在男生完成判刑上訴的陳詞後，再度把他收柙。而黃官（11日）頒下判辭，指男生因本案至少失去了9星期的自由，期間經過歲月洗禮已有悔意，遂改判他200小時社會服務令。



法官黃崇厚在判辭指，現年17歲的被告雖非在示威現場被搜出涉案鐳射筆，但不可忽視有人於當日號召市民參加大三罷行動。而被告在當日攜有鐳射筆，法庭經評估證據肯定其管有目的是用以攻擊他人，且其目標很可能是執法人員，因而本案的嚴重程度屬中度以下，判刑須具阻嚇性，判處感化令屬不足和不恰當。

法官指 被告經歲月洗禮後已有反省

黃官續稱，被告案發時年僅15歲，沒有案底，青少年罪犯評估專案小組的建議是判處社會服務令。黃官指出，判處社服令的重點為犯案者有否悔意，而被告雖然是經審訊後定罪，後又提出上訴，但從事後索取的多項報告看來，他在經歷這些程序、歲月洗禮後已有反省。

故雖然黃官認同原審裁判官所指，鐳射筆可作攻擊性武器，且在示威中常被用以照射警員，而被告一身黑衣打扮，將鐳射筆藏於背包中，明顯欲以參與示威，認為原審裁判官判被告進入勞教中心的決定並非有誤，但考慮被告已有悔意，且案發至今已有2年，期間被告至少失去至少9星期的自由，終改判其進行200小時社會服務令。

就定罪上訴方面，黃官認為原審裁判官的裁斷具充份證據支持，同意其分析指，由於辯方未有就鐳射筆的合法使用提供任何證供，故法庭只能從環境證供分析被告的意圖，終裁定被告當日帶雷射筆，是為了參與即將進行的示威活動，裁斷屬合理有據。

案件編號：HCMA 195/2021