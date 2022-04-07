方仲賢買鐳射筆遇警截查逃走　阻差等罪成　被判入獄9個月

浸大學生會前會長方仲賢被指於2019年，在深水埗鴨寮街購買10枝鐳射筆，期間遇上警員截查時逃跑，事後又重設手機。方早前被裁定抗拒警員及妨礙司法公正罪成，管有攻擊性武器罪不成立。法官今(7日)在區域法院判方入獄9個月。



官斥方行為攻擊香港不可動搖的基石

法官游德康認為方仲賢非一時緊張下刪除電話資料，而是在醫院且沒有警員看管下刪除，認為電話通訊內容或披露涉方與他人有關鐳射筆的對話，影響了控方舉證，直言司法公正是香港的基石，妨礙司法公正便屬攻擊這個不可動搖的基石。

方仲賢被裁定阻差及妨礙司法公正罪成。(資料圖片)

辯方指方獲多間大學取錄進修

被告方仲賢（23歲，學生）早前被裁定於2019年8月6日，在深水埗桂林街便利店外抗拒警署警長林發建，以及作出妨礙司法公正的作為，即在警員檢取手提電話作為證物前，把電話重新設置。方原本亦控管有攻擊性武器罪，指他於同日在深水埗鴨寮街及桂林街一帶，攜有10個能發出鐳射光束的裝置，而該罪則不成立。

辯方求情指，被告獲多間大學取錄進修，其中一間更願意為他提供獎學金，望法庭考慮他已失去自由8周，已汲取深刻教訓，望可判罰款及緩刑。

聲稱觀星非事實

法官游德康指，雖然被告抗拒警員的過程短，程度亦不算嚴重，但法庭已裁定被告聲稱鐳射筆用於觀星不是事實，而是供自己或他人在將來使用，認為罰款不能達致阻嚇作用，就阻差罪判他囚6周。

就妨礙司法公正罪而言，游官是所涉罪行只是管有攻擊性武器，而非案例中的誤殺罪、強姦罪等，但涉案10枝的鐳射筆功率大，而被告曾承認部分是替他人購買，若他人使用有關鐳射筆，或會致他人受傷或引起火警。

取走SIM卡有一定程度預謀

游官續指，被告非一時緊張下刪除電話資料，而是在醫院且沒有警員看管下，冷靜地刪除資料，而且取走手機內的SIM卡需要工具，認為被告有一定程度的預謀，或獲他人提供工具。

刪走通訊資料影響控方舉證

游官認為，電話通訊內容或披露涉被告與他人有關鐳射筆的對話，方刪走有關資料，會影響了控方舉證，直言司法公正是香港的基石，妨礙司法公正便屬攻擊這個不可動搖的基石，因此判他囚9個月。

游官表示，雖然兩罪的案發地點、性質不同，但考慮到到被告的良好背景等，決定酌情將兩罪刑期同期執行，即被告最終被判9個月即時監禁。

事發經過。(詳看下圖)

休班警購物遇見方買鐳射筆

案情指，休班警員黃漢鋒與同袍於案發日到鴨寮街購物，聽到相鄰排檔的一男一女對話，有女子稱：「呢枝嘢係藍光嚟架，小心啲用，會射穿野架。」黃探頭一看，發現她示範用鐳射光照射報紙，而方正欲購鐳射筆。

警檢取方手機時已被重置兼沒有SIM卡

方離開排檔，黃便上前了解，該女子再作示範，顯示報紙在鐳射光照射下，在4至5秒內便燻黑冒煙，遂向上司林發建匯報。林嘗試截停折返的方，方即逃跑，最終仍被截停。惟方不斷掙扎，稱遭警員叉頸並大叫，引來市民圍觀。方後來稱不適被送院，警員檢取其電話時，電話內沒sim卡。經檢驗後，警方發現電話曾在當晚進行重置。

官指方必定知道警員身份

法官早前裁決時指，方必定知道知道截停他的人為警員，但他仍質疑警員身份，要求對方出示委任證，只為混淆視聽。法官又指，方曾受高等教育，必定預見通訊紀錄的重要性，重設的行為會阻礙警方調查，影響司法程序及刑事檢控。法官因此裁定方抗拒警員及妨礙司法公正罪成。

管有攻擊性武器罪不成立

就管有攻擊性武器罪，法官不接納方辯稱鐳射筆作觀星之用，但指方被捕地點沒有示威活動，加上鐳射筆未裝上電池，難以判斷方會如何使用，遂裁定該罪不成立。

案件編號：DCCC119/2020