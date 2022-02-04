男教師懷鐳射筆示威現場被截　官指有典型示威者裝備　裁管武罪成

2019年反修例運動期間，一名男教師在示威現場附近被發現藏有鐳射筆，同時身上亦有防毒面具等物品，他因而被控管有攻擊性武器罪。雖然他稱因為警方會無預警放催淚煙，所以攜帶防毒面具自保，但裁判官認為即使如此也不應帶超過一件，加上其被捕地點附近有集會、出現燃燒物，指他有典型的示威者裝備，認為他攜鐳射筆為傷人，裁定他罪成。案件押後至3月11日判刑，以索取男教師的背景報告，裁判官亦表明案情嚴重，很大機會判監。



被告黃坤培（27歲，教師）被控於2019年9月15日在灣仔馬師道管有黑色鐳射筆。

被告背包有2個防毒面罩

控方案情指，被告遭截停時，警方除了在他的背包搜出鐳射筆外，還有2個防毒面罩、濾罐等物品。

被告辯稱由於警方在2019年6月至8月間會在無預警下施放催淚煙，因此平時攜帶防毒面具等物品保護自己。但裁判官指，這些非日常用品，而被告承認未曾使用過這些物品，而即使要攜帶自用，也不應攜帶超過1件，認為被告說法有違常理、不可信。

聲稱不知銅鑼灣有示威活動

對於被告亦聲稱不知銅鑼灣當日有示威活動，裁判官反駁既然被告如此關心催淚煙對身體的影響，甚至要攜帶超過1件裝備，不會沒有了解當日有否示威活動，而且其友人在被告截警方截停時仍未到銅鑼灣，被告大可以到其他地方。

被捕地點附近有大型集會及燃燒物

反之，裁判官信納警員的證供，指被告被捕地點附近有大型集會、出現燃燒物，亦有人叫「黑警」等，加上被告攜帶的裝備屬典型示威者的裝備，認為他到場為參與示威，而鐳射筆是用作傷人用途，裁定他罪成。

本案後很大機會無法再執教

辯方呈上多封求情信，指被告對教學有熱誠，經常幫助弱勢及有特殊需要的學生，而本案卻很大機會令他無法再執教鞭，望法庭輕判。

案件編號：ESCC1082/2021