確診大廈｜增2,411幢　元朗區重災　瑧環、畢架山一號等上榜

本港今日（4日）確診數字突破5,000宗，確診者遍布全港。衞生防護中心最新確診大廈名單，共有10,886幢大廈上榜，當中2,411幢為昨日（3日）最新新增大廈，元朗區為重災區，共236幢；其次為沙田區及觀塘區，分別有232幢及209幢。

上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，其地段優越，樓價亦數以千萬元計算，包括位於西半山的瑧環、深水埗壽臣山獨立屋翠谷別墅、九龍塘畢架山一號及長沙灣一號‧西九龍等。



▼部份確診大廈▼



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最新確診大廈名單共10,886幢，即代表過去14天曾有確診者居住，總數較昨日稍增96幢，其中2,411幢為新增大廈，最後呈報日期為昨天。2,411幢新增大廈中，236幢為元朗區，位列18區之冠，元朗區總數有1,051幢大廈上榜，佔全港數字接近1成。新上榜大廈中，嘉湖山莊再增14幢大廈上榜，Yoho Town則有6幢，溱柏則有3幢，天盛苑亦增7幢。

沙田區亦新增232幢大廈，包括匡怡居洋房、名城全共3幢、新港城共4幢、水泉澳邨11幢，以及第一城合共13幢；觀塘亦增209幢確診大廈，包括凱滙共2幢、安達邨8幢、淘大花園6幢、滙景花園7幢及麗港城13幢等。其餘較多新增確診大廈的區份包括屯門區186幢、西貢區181幢及東區172幢等。

▼8月4日確診大廈全名單▼



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新上榜大廈之中，有不少屬於豪宅及中產屋苑，大部份地段優越、售價昂貴，包括堅尼地城加多近山、上環Manhattan Avenue、西半山瑧環、何文田半山壹號、九龍城畢架山一號及長沙灣一號‧西九龍及深水埗壽臣山獨立屋翠谷別墅等。太古城則合共有19幢新上榜，海怡半島亦有13幢。

另外，有多幢政府宿舍上榜，涉及柴灣已婚警察宿舍 1及2座、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍、何文田督察級警察宿舍A座、將軍澳消防宿舍2座、懲教署職員宿舍3座、薄扶林消防官員已婚宿舍及西九龍紀律部隊宿舍2座等。中大賽馬會研究生宿舍 2 座及中大第十六苑亦榜上有名。

▼8月4日 嬰幼兒可接種科興疫苗幼稚園安排學生打針▼

