增3人死　黃大仙醫院爆恩恤探訪群組　探訪家屬、病人共5人中招

新冠疫情持續，本港再增3宗死亡個案，均有長期病患，其中94歲老婦及92歲老翁送院時已不醒人事，急救無效證實不治。

醫管局公布涉及恩恤探訪的醫院爆發群組，黃大仙醫院胸肺科病房一名留院多日的94歲老婦，前日（2日）情況急轉直下，獲安排家屬恩恤探訪，家人離院後核酸檢測陽性，醫院為被探訪的94歲病人測試亦證陽性，同房多3名女病人均染疫。94歲女病人今早6時許不治，個案將轉介死因庭，並會計入明日死亡個案。



醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時再呈報多3宗死亡個案，涉及兩男一女，年齡介乎76歲至94歲，3人均有長期病患、高血壓及糖尿病及腎臟問題，2人未完成疫苗接種，其中94歲女士及92歲男士送院時已陷入昏迷，最終搶救無效，證實不治。

94歲女病人危殆 家屬恩恤探訪後染疫

劉家獻亦公布涉及恩恤探訪的院內爆發群組，黃大仙醫院胸肺科病房一名留院多日的94歲女病人，前日病情危急，醫院安排家屬恩恤探訪，當時家屬快測呈陰性，惟家屬離院後做核酸檢測，翌日收到陽性結果，隨即通知醫院，醫院遂安排該名94歲女病人檢測，亦是陽性。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片/周穎瑤攝）

同房3病人染疫 未知如何傳播

劉稱，醫院追蹤之下，發現同房3名女病人同告染疫，正調查個案關連，但未知傳播鏈，「未知邊個傳畀邊個，要睇返仲有咩人探（病）、同員工測試」。他又指，該名94歲女病人延至今早6時許不治，個案將轉介死因庭調查，亦會計入明日的死亡個安案。

他強調，黃大仙醫院群組暫未確定是恩恤探訪引起，但強調特別探訪與恩恤探訪不同，恩恤一般是非常緊急、甚至是臨終前等，未必來得及做核酸檢測，故會要求其先做快測，確定即使感染，其病毒量亦不會高，因若CT值低於20，一般可用快測已測試到，事後家屬亦要做核酸檢測，有助事後做追蹤。

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他指現階段無意取消恩恤探訪安排，因病人情況通常突然轉差，甚至已屆臨終狀況，未必能預測到，中國人亦認為臨終見面十分重要，「始終家人都唔想自己家人有事，希望家屬係恩恤探訪時，做足防感染措施、緊密戴口罩，做好手部衞生、不餵食，唔開心或想喊時要離開病房，因為好多程序都會增加感染。」

特別探訪須提供48小時內核酸陰性證明

至於特別探訪方面，劉家獻稱，因探訪人士有機會在不知情下帶有病毒，而醫院病人身體虛弱，染疫後情況或會急劇變差，故早前修改特別探訪規定，包括需要在48小時內提供核酸陰性證明，長時間在醫院的照顧者，亦要求其每星期做兩次核酸檢測。

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