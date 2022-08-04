帝后華庭、愛民邨及御龍居等屋苑污水呈陽性　兩區派11萬套快測包

本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案蔓延各區。港府今日（4日）公布，因應中西區及九龍城區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、清潔工和物業管理員派發合共約11萬套快速抗原測試包，供他們自行檢測。

兩區受影響屋邨及屋苑包括帝后華庭、愛民邨、俊民苑、御龍居及賀龍居等。



▼8月3日 部份污水陽性大廈▼



港府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

．中西區 — 帝后華庭及皇后大道西、新街和竹連里附近一帶住宅

．九龍城區 — 愛民邨、俊民苑、御龍居、賀龍居、樂民新村及江西街和安徽街附近一帶住宅

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確測試和讀取結果，並宜在讀取結果後，立即拍照紀錄。測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。測試後，市民需小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼

