「紅黃碼」未足以內防擴散

撰文：倪文迪
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醫務衞生局局長盧寵茂近日接受媒體訪問，預告「紅黃碼」的具體安排快將公布，並且將與縮短抵港人士酒店隔離檢疫日數一併推行。與此同時，政府又宣佈將接種疫苗的年齡範圍進一步擴大，容許年齡介乎六個月至三歲間的幼童接種科興疫苗，以及50歲至59歲的合資格人士可網上預約接種第四劑科興或復必泰疫苗。

自上個月下旬開始，本地感染新型冠狀病毒病的新增個案數字一直維持在每天4,000宗上下，最近星期二（8月2日）錄得的單日11宗死亡更是三個月來新高，其中包含一位僅22歲大的女嬰。面對此等形勢，政府適時放寬疫苗接種措施值得肯定，惟「紅黃碼」已知安排主要仍是處理「外防輸入」，對應付本地疫情的「內防擴散」作用較低，當局在此方面還得再下功夫。

黃碼範圍需要清晰界定

首先關於「黃碼」適用對象一事，有報章引述盧寵茂說政府打算「循序漸進」擴展至與確診患者同住的密切接觸者，可是同日電台訪問裏他又講到政府「定案」是只應用在入境旅客。盧寵茂此前曾稱抗疫專家顧問團成員應該統一口徑，別令公眾從不同來源收到混亂的訊息。如果上述資訊差異箇中沒有牽涉傳述誤會，我們必須提醒局長也得以身作則發放清晰一致信息。

另一方面，「紅黃碼」的推行依賴「安心出行」應用程式，禁止進入範圍亦將囊括食肆，但盧寵茂在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》下發出關於餐飲業務的最新指示，依然標明掃瞄二維碼的規定「不適用於只購買外賣的顧客」。現時購買外賣的顧客往往會進入食肆就座等候，那麼出於防控及追蹤個案的需要，有關規定可能亦要作出相應修改。

既有措施不當輕易放鬆

再者，無論有「紅黃碼」與否，社會近月執行「安心出行」明顯趨於鬆懈，現時在《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》指示下商場、百貨公司、街市、超級市場等「被動查核」的場所已經鮮少有人自律停步掃碼，當局派員抽查亦遠不及過往嚴密。而上月盧寵茂提出「紅黃碼」方案的時候，立法會議員、前食物及衛生局政治助理陳凱欣亦質疑有關問題可能削弱措施成效，政府十分需要考慮如何加強監察。

除此之外，政府使用「圍封」措施同樣沒有年初疫情頻繁。前任食衛局局長陳肇始在今年1月至3月間作出了261次「限制與檢測宣告」，到4月至6月間已大減至112次，當中有37次是在本地疫情最為輕微的5月，那時全月確診數量僅得7,582宗。奇怪的是，盧寵茂上任後的7月明明情況嚴重得多，卻只發出27次同類公告，數字上難以令人信服當局沒「躺平」。

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新一屆政府屢次強調的「精準抗疫」固然正確，但派員抽查與圍封強檢按理不會違反此一概念，並且也沒增加多少「社會成本」，更大影響的是當局有否意願執行而已。況且新近防控措施大都是建立於市民自律之上，相反高官與公務員需要親力親為之事愈來愈少，若他們只知道將「內防擴散」責任轉嫁予社會大眾，恐怕並非治港者應有的態度。

抗疫要按實況　通關達者為先有香港特色的防疫與通關用科學和數據來縮短酒店檢疫期外防輸入要看數據　內防擴散須做準備
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