疫情、瘧疾夾擊　醫管局：逾一成服務受影響　人才流失致手術減少

疫情反彈，確診數字連日攀升，醫院管理局總行政經理劉家獻今日（6日）表示，本港正受疫情和瘧疾夾擊，若瘧疾個案持續增加，或要騰空病床處理新入院的病人，將會分薄應對疫情的能力，而現時已有約有一成多的醫療服務受影響。他續指，人手流失亦會影響醫療服務，舉例麻醉科的情況尤其嚴重，令部份手術需減少，強調醫管局已推出房屋津貼等措施，吸引新血留在公院前線。



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劉家獻在「有線新聞」一個節目中提到，新冠肺炎確診數字上升，加上瘧疾來襲，公院承受的壓力更大，「如果真係多咗呢啲病人入醫院嘅話，我哋會嘗試將新冠病人已經好返嘅，咁可能會轉去二線隔離病房，咁就可以騰空返一線隔離病房去處理新入院嘅病人」，他坦言此舉會分薄應對疫情的能力，又指現時約有一成多的公院服務受影響，但強調現時仍能做到「床等人」，每間醫院每日都會會預留病床應對確診者，而亞洲國際博覽館亦正處於備用狀態，將可於48小時內啟用。

劉家獻。（資料圖片／黃舒慧攝）

他續指，現時私家醫院合共借出300多張病床，讓病情穩定的公立醫院病人轉院，以紓緩公院的壓力。他舉例指，病情穩定的病人包括已接受通波仔或骨科手術，需接受復康治療的病人如適合可轉院。

劉家獻又提到，醫管局應用程序「HA GO」近月新推的遠程醫療服務，呼籲確診者，尤其是長者和有長期病患的高危人士預約視像診症，以減少延誤治療的機會，又指求診人數由起初每日數十人，大增至近期每日二三人，形容反應熱烈。

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對於公院服務大受影響，他認為成因不只是疫情，人才流失亦是致命傷，「部份科目佢可能流失率高，譬如麻醉科，有啲手術會因為咁而少咗」，但他認為不少私院或私家醫生仍會以兼職形式增援，公院亦有退休重聘計劃，讓60歲以上仍然壯健醫護繼續留守前線。

至於大灣區醫生交流計劃方面，劉家獻表示，計劃細節仍在商討，但透露10月會有大灣區三甲醫院來港，人數暫時以10人為上限。

醫務衞生局局長盧寵茂上月初曾表示，疫情反彈後，病床使用率、重症及死亡率均有上升趨勢，擔心會佔用醫療資源，對醫療系統造成壓力，並預計至上月底，最壞情況是有25%醫療服務受影響，擔心疫情不止影響到確診者，更憂慮會影響非新冠病人的重症及死亡情況。

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