疫苗｜劉宇隆：約1000幼童預約打針　倡家長安排冬天前完成接種

本港新冠肺炎疫情持續，六個月至三歲幼童日前起可接種科興新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席、政府顧問劉宇隆今日（6日）指，本港疫情仍未見頂，不過形容：「爬上去速度較預期樂觀。」他又表示，至今只得約1,000多名6個月至3歲幼童預約或已接種疫苗，直言：「頭幾日應該係最踴躍個群，都唔夠1%。」



他強調兒童感染新冠肺炎會出現死亡個案，亦有機會出現後遺症。希望家長可安排幼兒在冬天前完成接種疫苗，並重申科興疫苗安全性有很大保證，亦與心肌炎無關係。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強則表示，政府有機會成功向復必泰藥廠洽購嬰幼兒版疫苗，目前要處理物流安排，雙方正積極溝通。



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劉宇隆今日在商台節目《政經星期六》中表示，本港新冠病毒即時繁殖率高於1，反映疫情未見頂，不過上升速度較預期樂觀，顯示港人有紀律，嚴守戴口罩等防疫措施。他指3歲以下幼童剛開打新冠疫苗，人數合共約有12.3萬人，形容：「基本上零接種。」

劉宇隆又稱，六個月至三歲幼童至今只得1,000多人預約或打針，指明白家長有很多考慮及擔心，尤其是新冠疫苗相對其他疫苗有數十年經驗而言是很新，對疫苗安全性有疑慮。他強調兒童感染新冠肺炎會出現死亡個案，至現時三歲以下有兩人死於新冠、三至11歲有六人，而12至19歲亦有五人。

10幾個小朋友因為新冠過世，尤其係之前無病無痛個啲，當然係好惋惜。 劉宇隆教授

他又表示，部份入院小童要插喉搶救，康復後會出現很多問題，例如醫管局目前錄50多宗多系統發炎綜合症。他引述荷蘭大型研究顯示，有10%以上康復者會出現長新冠：「以為完全好番，但都唔係去番之前健康狀態。」他直言最擔心小童感染後神經系統有影響，並強調「打幾多針都會感染，但打針感染後都可減低後遺症。」

被問到小童打針間距，劉宇隆指頭兩針相隔一個月，第二針及第三針隔三個月，希望小童可在冬天前完成接種，並強調科興疫苗安全性有很大保證，亦與心肌炎無關係。至於嬰兒接種其他疫苗是否須與新冠疫苗分隔一段時間？他指科興可與其他滅活疫苗疫苗同一日接種無問題，不過由於活疫苗或令身體有較強反應，建議可與新冠疫苗相隔14日。

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香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強在同一節目中表示，六個月至三歲幼童疫苗開打後反應令人鼓舞，教育局亦安排到校疫苗接種，他強調年紀愈細打針接受程度愈高，而一般家長亦不用擔心安全性問題，並希望趁天氣炎熱疫情穩定，家長可盡快安排小童接種疫苗。

葉柏強又指，不少小朋友感染新冠肺炎康復後專注力及學習能力受影響，亦有小童心肺功能及運動量亦變差：「行樓梯行兩幾步就氣促」，而情況亦愈見普遍。他稱年紀小，特別是將入讀幼稚園及小學的幼童腦部發展關鍵時候，如影響其專注力及發展，長大後有機會出現過度活躍及專注力不足的情況。

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