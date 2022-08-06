兩周6000名抵港人士搭檢疫酒店的士　林世雄：鼓勵安裝電子錢包

運輸及物流局上月底以試辦形式安排100輛的士，為機場抵港人士提供免費專車以外的自費的士服務，前往指定檢疫酒店。運輸及物流局局長林世雄今日（6日）表示，的士服務推出接近兩周，運作大致暢順。截至昨日（5日）已有約6,000名抵港人士使用這項服務由機場前往指定檢疫酒店。



他又指，當局留意到有部份抵港人士沒有帶備港幣，以致繳付車資時遇到困難。因此當局上周起開始派人鼓勵和協助該100輛的士安裝非接觸式付款或電子錢包，方便乘客。



▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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林世雄今日發表網誌表示，檢疫酒店的士服務首天曾詢問乘搭人士意見，認為大大縮減由機場前往指定檢疫酒店所需的時間。當局推出措施完善服務，包括機管局檢視服務首日早上的經驗，短時間內增加機場各處的指示牌，並安排更多人員和廣播，提醒抵港人士如何選用各項點對點交通服務，讓抵港人士更快、更有秩序地前往適當的候車處。

另外，為配合機場抵港旅客的需要，由8月4日起提早一小時開始的士服務，由原來每日早上8時至翌日凌晨2時，提早至每日早上7時開始，至翌日凌晨2時。林世雄又表示，留意到有部份抵港人士沒有帶備港幣，以致繳付車資時遇到困難，故上星期開始派人鼓勵和協助這100輛的士安裝非接觸式付款或電子錢包。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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他又強調，當局已為指定檢疫酒店的士營辦商和司機提供防疫抗疫指引，司機須穿上防疫裝備，包括口罩、防護衣等，並須在完成每程後徹底清潔和消毒車輛。當局亦為的士司機增設多一有冷氣設備的休憩位置，好讓他們在等候乘客時歇息，以防中暑。

林世雄表示，抵港人士由機場前往指定檢疫酒店，除了可選用新推出的自費的士服務之外，政府亦已調整了原有的免費專車服務的班次和路線，提升運送效率；部份指定檢疫酒店亦增設自費貴賓專車服務。他強調當局會繼續檢視有關點對點交通服務的運作情況，並按實際情況和需求，適時調整服務。