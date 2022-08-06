鄧炳強：啟德海景方艙候命　獨立廁所、升降機　冀病人苦中一點甜

疫情反彈，隔離設施需求日漸增加。保安局局長鄧炳強今日（6日）表示，竹篙灣社區隔離設施入住人數持續上升，啟德社區隔離設施已「隨時候命」，他形容啟德的房間是「無敵海景加公園仲有飛機」，強調將會分區、人性化管理，希望確診者在隔離期間仍能「苦中一點甜」。



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鄧炳強今日（6日）在facebook專頁表示，竹篙灣社區隔離設施入住人數持續上升，由該局管理的啟德社區隔離設施已經隨時候命。

啟德社區隔離設施樓高4層，設有升降機，鄧炳強表示，市民和工作人員可乘搭升降機上落，「唔使行得咁辛苦」，他更以酒店房的格局形容隔離社施的房間稱，形容部份房間坐享「海景」或「園景」，「大花園入面仲有架飛機。」

早前青衣、牛潭尾等的方艙醫院須共同廁所而為人詬病，鄧炳強表示，啟德社區隔離設施配有獨立廁所和浴室，「仲有小量家庭套房，方便一家大細入住。」他續指，將會分區、人性化管理該設施，「 希望每位入營人士喺隔離期間，享有更好嘅體驗，苦中一點甜。」

早前有旅遊業界稱，近日收到當局、竹篙灣或啟德社區隔離設施的短期工招聘通告，本月初上任，月薪三萬多元；當局說目前有二千多人在竹篙灣社區隔離設施工作。

翻查資料，在第五波疫情爆發初期，政府便拍板興建多個方艙醫院，當日啟德和竹篙灣社區隔離設施於2月19日動工，並分批交付港府使用，至6月21日才全數落成交付港府使用，合共能提供一萬間房。惟當時疫情已緩和，政府早在5月初便宣布集中使用一個，其他社區隔離設施均轉為備用狀態。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

