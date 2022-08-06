觀塘啟業邨、香港仔石排灣邨等8屋邨污水陽性　政府派22.5萬快測

疫情持續，政府今日（6日）表示，西貢、觀塘、南區等5區的污水呈陽性而且病毒量高，涉及將軍澳厚德邨、油塘鯉魚門邨、香港仔石排灣邨等8條公共屋邨，當局將會向相關地點派發約22.5萬個快速測試套裝，供住戶及相關工作人員自行檢測。



▼8月6日 部份污水陽性大廈▼



政府表示，因應多區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將向以下地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約22.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響地點如下：

西貢區 — 厚德邨

觀塘區 — 啟業邨、高怡邨及鯉魚門邨

北區 — 嘉福邨及華心邨

南區 — 石排灣邨

屯門區 — 富泰邨



港府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

另外，市民使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。