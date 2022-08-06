嬰幼兒開打科興疫苗　家長：比起疫苗副作用更擔心併發症

政府降低新冠疫苗接種年齡至6個月至3歲的幼童，前日（4日）起嬰幼兒可打科興疫苗，但疫苗可預防疾病科學委員會主席、政府顧問劉宇隆今日（6日）表示，家長預約及已完成接種均未見踴躍，暫只有約一千宗。

今早有家長帶年幼子女到位於佐敦的官涌體育館疫苗中心打針，均指現場打針的人不多，小朋友更少，有家長表示今早才上網預約，即日已可帶子女到場打針，因為有感新冠病毒殺傷力大，故就算有出現副作用的可能性，但仍選擇安排子女打針。



▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



+ 8

官涌體育館是其中一個可為嬰幼兒接種科興疫苗的社區疫苗接種中心，今早現場人流不多，當中不少是家長陪同子女前來接種疫苗。有家長指今早於網上預約可即日打針，仍有大量時段可選，顯示兒童接種疫苗未見踴躍。

黃先生一家四口，今早帶同兩歲半的兒子打針，今早於網上辦理預約手續，即日就有時段可供預約，而且可預約時段很多，現場人流亦比想象中少。他表示不擔心疫苗出現副作用，兒子打針後即場亦未見有異樣，希望疫苗能減低患重症的風險。

黃先生一家四口陪同小兒子打針，指預約人少，今早預約即日可以接種疫苗。(張浩維攝)

陳太的孩子今年兩歲，當她得知三歲以下可以接種疫苗時，昨晚立即預約時間，她擔心現時疫情反覆，感染肺炎會影響孩子的成長，自言比起副作用更擔心新冠肺炎的併發症。

黃小姐亦表示，昨晚為兩歲半女兒預約，今日就能打針，女兒早前曾染上新冠肺炎，當時很驚慌和徬徨，所以想盡早為女兒接種疫苗，減低再染疫或重症風險。

6個月至3歲的幼童接種科興疫苗，劑量沿用成年人份量，而政府正與藥廠洽購中的幼兒用復必泰，則是成人劑量的十分一。